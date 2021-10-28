〈房產〉北市超過30年老屋近65萬宅 全數重建估將耗時187年

在高雄鹽埕區「城中城」大火慘劇，再加上大台北出現罕見震度 4 級地震，老屋居住安全與重建議題再成焦點。據內政部不動產資訊平台房屋稅籍統計，2021 年第二季台北市屋齡逾 30 年以上的老屋共 64 萬 2941 宅；依前五年每年老屋平均重建速度計算，則全數老屋重建完成約需 187.3 年。

據市調機構推估，2017-2021 年約五年間台北市成功重建的老屋戶數 1 萬 7161 宅，平均每年約 3432 宅。

住展研發長何世昌表示，北市近幾年來重建效率飛速前 進，從「區間車」變成「自強號」；雖然目前仍需近 200 年，但與最早時統計需近千餘年相比，老屋悉數重建所需時間已大幅度減少。

而新北市近年老屋重建速度已加快，但仍比北市略慢。住展統計推估資料顯示，新北市 2017-2021 年、五年間成功重建的老屋戶數約 9925 宅，平均每年約 1985 宅。依內政部不動產資訊平台房屋稅籍統計，2021 年新北市屋齡逾 30 年以上的老屋共 77 萬 7360 宅，老屋全數重建完成約需 391.6 年。

大台北老屋重建速度加快的主因，最關鍵的是危老重建條例實施，老屋重建能量大幅度擴張。其次，因近年房市景氣復甦，建 商願意給予較優渥的分回條件，提升了屋主參與重建意願。由於政府積極推動重建措施，再加上建商和屋主參與重建意願明顯提升，老房子變新房子的成功案例與日俱增。

就台北市 12 個行政區，屋齡 30 年以上的老屋宅數前三多的依序為大安、士林、中山區，其中大安區老屋高達 8 萬 1536 宅。老屋數量最少的是南港，僅 2 萬 3914 宅，但原因是南港住宅量為北市最低，全區不到 4 萬宅。近五年每年平均重建效率偏低的區域，如信義、士林、松山、大安等區，大部份為蛋黃區。

何世昌分析，北市蛋黃區老屋重建效率慢的原因，應該和屋主分回期望值較高有關；以信義、大安區來說，雖然房價水準高，建商多有意願想插旗重建，但卻是看得到、吃不到，主要是屋主普遍希望較高的分回條件，因此重建整合難度高，所以重建效率反而敬陪末座；信義區老屋重建完成需約 426 年，大安區則需 339 年。

何世昌認為，由於天災人禍等因素衝擊，喚醒國人重視居住安全議題，還有政府積極推動老屋重建，更為重建推了關鍵一把。若接下來幾年房市景氣續旺，且營造成本漲勢獲得控制的話，老屋重建可望持續加速。然而，屋主自己也要明白，重建關鍵「在你的鄰居」，而不是在自己或建商手上，只要同社區中反對戶稍多，再好的區段、再高的房價都無法成功重建。