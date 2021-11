公股銀行第一家 彰銀TCFD通過第三方查核獲得最高等級

彰銀 (2801-TW) 響應「氣候相關財務揭露」(TCFD) 倡議,委請香港商英國標準協會 (BSI) 進行 TCFD 符合性之第三方查證,積極參與氣候變遷議題並採取行動,率先成為公股第一家通過 TCFD 查核的銀行。

彰銀董事長凌忠嫄表示,氣候變遷已是全球性議題,彰銀為踐行企業永續,自 103 年起編制 CSR 報告書,強化揭露與溝通,除了將金管會「公司治理 3.0 永續發展藍圖」、「綠色金融行動方案 2.0」及財政部公股行庫「ESG 倡議平台」執行方案項目,結合業務發展列入永續目標外,面對氣候變遷議題也已做好準備。

凌忠嫄不僅力行蔬食減碳,並帶領彰銀響應「宣告為氣候改變」,呼籲全體同仁共同採取因應地球暖化行動。彰銀自 2018 年填報 CDP 氣候變遷問卷、2020 年推動導入 TCFD 架構後,今 (2021) 年更積極加入 TCFD 倡議行列,於 2021 年 7 月正式簽署成為 TCFD 支持者 (Supporter),透過自願性揭露包括治理、策略、風險管理、指標和目標四大核心要素,向投資人及客戶展現確保面對相關風險時之適應力。

彰銀於今年 9 月完成 TCFD 符合性之查證作業,經 BSI 確認彰銀與氣候相關財務揭露成熟度模型 (maturity model) 為最高等級的「第五級:優秀」,2 日由 BSI 東北亞區總經理蒲樹盛頒發證書,在彰銀永續經營委員會見證下,率先成為公股第一家獲得 TCFD 第三方查核銀行,超前達成財政部 ESG 倡議平台目標。

彰銀也積極支持綠色產業發展,推出綠能科技產業貸款、再生能源發電業貸款、風力發電業貸款及低碳永續家園專案貸款等綠色貸款,並於辦理企業授信納入「赤道原則」精神,以 ESG 作為審核貸款觀察指標。在董事會支持下,連續二年提高綠能科技及綠色產業授信限額,今 (110) 年因應氣候風險,調降高耗能產業授信及投資限額比率;在投融資審查上,也全面納入 ESG 關鍵因素,並預計於 2022 年度簽訂「赤道原則」,對授信戶的社會環境風險及企業人權實踐進行把關,促進金融、企業與社會環境共生共榮。

彰銀持續致力關注環境永續議題,在環境永續方面,承諾力行綠色採購、主動認證 ISO 14001 環境管理系統、ISO 50001 能源管理系統及 ISO 14064-1 溫室氣體盤查,並制定水資源效率管理政策,提升節能減碳效能;同時頒布促進供應商落實企業社會責任要點,期許共同發揮影響力。

此外,今年彰銀在社會與治理面向表現優異獲得國外肯定,分別獲頒亞洲銀行及財金雜誌 2021 年臺灣最佳女性倡議銀行獎 (Banking for Women Initiative of the Year - Taiwan) 及英國國際財金雜誌 2021 年臺灣最佳公司治理團隊獎 (Best Corporate Governance Team - Taiwan 2021) 與最佳企業社會責任銀行獎 (Best CSR Bank - Taiwan 2021),將三大永續目標融入經營之中,期以打造彰銀成為卓越的永續金融業者。