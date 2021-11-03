台灣OTT協會第二屆理監事選舉 錢大衛連任理事長

社團法人台灣線上影視產業協會 (台灣 OTT 協會)1 日選舉第二屆理監事，理事長由 LiTV 線上影視董事長錢大衛獲全體理監事支持高票連任。文化部次長李連權會後蒞臨祝賀，並勉勵所有協會會員一起為台灣影視產業努力，面對越來越多國際 OTT 競爭，探討台灣 OTT 市場及影視產業的挑戰與機會。

台灣 OTT 協會第二屆理監事組成為 9 位理事、3 位監事，當選理事 9 席包括 LiTV 線上影視董事長錢大衛、KKTV 總經理黃國瑜、ELTA 副總經理江瑋玲、GagaOOLala 執行長林志杰、myVideo 副總經理李芃君、Camerabay.tv 董事長黃惠玲、4gTV 總經理王宗弘、friDay 影音資深協理李熙琤、Vidol 資深總監洪采岑。

當選監事共 3 席，分別為 FainTV 副總經理陳依君 (常務監事)、巴哈姆特動畫瘋副執行長陳建仁、CATCHPLAY+ 法務總監溫珮芬。

台灣 OTT 協會指出，第二屆理監事團隊組成皆為台灣 OTT 產業關鍵品牌，具產業代表性，後續將透過產業代表，發揮業界與政府溝通平台的角色，積極溝通、反映業界意見，為會員爭取權益，特別在打擊盜版及面對跨國 OTT 競爭之際，協會的整合溝通角色更凸顯其重要性。期許未來透過產業整合，讓台灣 OTT 產業在國際間有更大的發揮空間。