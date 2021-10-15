晶片短缺+工作天數少 南韓9月汽車出口大跌逾20%

根據南韓產業通商資源部在週五 (15 日) 公布的最新數據顯示，由於全球車用晶片供應短缺和工作天數的減少，南韓 9 月汽車出口下跌了 20% 以上，結束了連續 8 個月的成長。

數據顯示，南韓今年 9 月份汽車出口量為 151,689 輛，較去年同期大跌 20.7%，出口額也較去年同期下跌 6.1% 至 35.6 億美元。

報告中指出：「持續的全球晶片短缺，加上中秋假期導致工作天數減少，似乎導致了出口和產量減少。」南韓在 9 月中旬有一個為期 5 天的南韓秋夕節。

值得注意的是，受惠於綠能汽車的風潮，9 月份南韓環保汽車的需求強勁，出口量創下歷史新高，共出口了 34,823 輛環保汽車，年增 31.3%。出口額也年增 46.8% 達到 10.4 億美元，首次突破 10 億美元大關。

更具體來看，南韓 9 月電動車出口年增 12.4% 至 13,889 輛，插電式混合動力車型的出口更增長了一倍多，達到 3,982 輛。

從出口國來看，南韓 9 月對北美的汽車出口額下跌 30.4% 至 13.3 億美元，而對歐盟和東歐的出口分別大增 41.8% 和 18.6%，至 7.9 億美元和 4.49 億美元。

從各品牌來看，南韓領先的汽車製造商現代汽車 (Hyundai Motor) 出口下跌了 11.8%，現代較小的子公司起亞 (Kia Motors) 出口量也下跌了 19.2%。

不過，雷諾三星 (Renault Samsung Motors) 汽車出口量在此期間大增了 7 倍以上，主要是受惠於 XM3 SUV 車款在全球市場中的強勁銷售。