全球晶片短缺影響 南韓Q3汽車產量創13年新低

根據南韓汽車製造業協會 (KAMA) 週日 (17 日) 發布的報告顯示，在全球晶片短缺的情況下，南韓今年第三季的汽車產量創下了 13 年以來的新低。

數據顯示，南韓在 7-9 月的第三季期間，汽車產量總數為 761,975 輛，較去年同期大幅下跌 20.9%，創下自 2008 年金融危機以來的新低，當時的季度汽車產量為 760,121 輛。

報告中指出，全球晶片短缺持續，是導致第三季南韓國內汽車產量下跌的主因。此外，東南亞地區再次爆發新冠肺炎疫情，也對車用半導體產品的生產造成衝擊。

先前，南韓當地汽車製造商預計晶片供應有望在 9 月至 10 月期間恢復。但是，由於疫情的衝擊，主要車用晶片製造商在東南亞工廠的營運被迫中斷，從而延長了晶片短缺。

從各公司來看，現代汽車在第三季共生產了 350,209 輛汽車，較去年的 415,992 輛大幅下跌 15.8%。起亞汽車第三季產量為 321,734 輛，較去年同期下跌 6.5%。南韓通用汽車第三季汽車產量年減一半以上，從 102,747 輛減少到 45,939 輛。雙龍汽車同期的產量也年減 21.7% 至 20,499 輛。

不過，只有雷諾三星汽車並未受到全球晶片短缺的影響，該公司第三季的汽車產量較去年同期增長 7%，達到 33,760 輛。

汽車市調公司 AFS 先前的報告顯示，由於全球車用晶片短缺衝擊，2021 年全球汽車預估將減產超過 810 萬輛，並且這樣的情況將持續至明年。不過，截至 9 月 19 日的統計數據，晶片短缺的情況下，全球汽車市場減產量已經達 835.7 萬輛，顯示出晶片荒的嚴重程度超出市場預期。