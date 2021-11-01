人民幣中間價重貶近300基點 應聲貶破6.4大關

周一 (1 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 285 基點，報 1 美元兌 6.4192 人民幣，創下近兩周新低。

聯準會本周即將召會利率會議，市場預期聯準會除了縮減 QE 外，還有可能暗示明年升息的可能性，這個預期帶動美元指數走升保持在 94 之上。

由於供應鏈供應情況不順，導致美國經濟在第三季復甦明顯減緩，但不少分析師預估強勁的消費需求和疫情趨緩後將在未來幾個月提振經濟成長，使得通膨會持續走升。

目前美國通膨率已創下 10 年來的最高水準，民眾和企業都在為購買力下滑而煩惱。不過聯準會主席鮑威爾認為這波物價上漲是暫時的，只是延續的時間比預期長，恐到明年夏季前通膨都會保持在高檔。

高盛經濟學家表示，預估美國通膨將迫使聯準會在 2022 年 7 月開始升息，較之前預估的時間提早一年。而聯準會將在停止大規模資產購買計劃後不久將基準利率從 0% 上調至 0.25%。2022 年 11 月將進行第二次升息，之後將每年將升息兩次。

離岸人民幣在今日中間價大貶近 300 基點後，早盤貶勢仍然不止，再度走弱，保持在 1 美元兌 6.41 人民幣之下震盪。截至上午 09:51 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4055 人民幣，貶值 51 基點，幅度 0.08%。

資料來源: 新浪財經，離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4056 人民幣，貶值 138 基點，幅度 0.22%。

