南轅北轍！比亞迪第三季營收年增逾二成 純益衰退近三成

周五 (29 日) 中國電動車龍頭比亞迪 (1211-HK) 於深交所公布第三季財報，第三季營收達人民幣 543.07 億元，年增 22.0%；純益人民幣 12.7 億元，年減 27.5%。前三季，營收人民幣 1451.92 億元，年增 38.3%；純益人民幣 24.43 億元，年減 28.4%。
第三季財報重點摘要
- 營收達人民幣 543.07 億元，年增 22.0%。
- 純益人民幣 12.7 億元，年減 27.5%。
- 基本 EPS 人民幣 0.44 元，年減 29%。
- 稀釋 EPS 人民幣 0.44 元，年減 29%。
前三季財報重點摘要
- 營收人民幣 1451.92 億元，年增 38.3%。
- 純益人民幣 24.43 億元，年減 28.4%。
- 營業成本人民幣 1264 億元，年增 51.8%。
- 基本 EPS 人民幣 0.85 元，年減 28.0%。
- 稀釋 EPS 人民幣 0.85 元，年減 28.0%。
- 全車系銷售量 45.27 萬輛，年增 68.3%。
- 新能源汽車銷售量 33.76 萬輛，年增 204.3%。
市場觀點
業內人士認為，比亞迪營收與純益成長的情況大相逕庭，可能與缺晶片導致晶片價格爆漲以及電池上游原料漲價有關，再加上產業內部競爭激烈，導致比亞迪汽車、手機業務獲利均飽受壓力。