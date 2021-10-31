〈觀察〉三大消費市場買氣爆棚 Q4內需動能有望優預期

第四季百貨業者迎來周年慶檔期，緊接著電商全年最熱的 11 月份到來，加上房市、車市也處在傳統旺季，多家大型百貨、電商、家具商和車商均看好買氣持續走強，顯然，五倍券振興措施開跑後，報復性消費潮正在發酵，第三季失落的內需缺口有望一口氣補上。

主計總處最新公布，第三季民間消費負成長 5.49%，較預測數減少 4.91 個百分點，對經濟成長負貢獻 2.62 個百分點。

不過，進入第四季後，內需回升的速度相當驚人。

可觀察到，百貨業正如火如荼進行周年慶，過往百貨業在高比較基期下，訂定成長目標通常在 3% 左右，5% 已可算是高標，但今年表現普遍優於預期，遠百 (2903-TW) 由台中大遠百領先開跑，首波就繳出成長 10% 的佳績，緊接著，遠百信義 A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮，開跑迄今業績年增 5%。

遠百統計，紙本振興券對周年慶有所助益，使用占比從 10-30% 不等，為採購添加動能。

而 101 也嗅到內需市場有越來越熱的訊號，因此，在 9 月周年慶檔期結束後，為了不缺席五倍券帶來的報復消費潮，將於 11 月推出「樂去 101」促銷活動，是 101 歷年來首見在周年慶過後、耶誕節慶前規劃的全新檔期。

不僅實體業者，就連電商也樂見今年第四季的消費市況，富邦媒 (8454-TW) 樂觀看待，今年 momo 雙 11 全檔期業績有望再年增 40%，預估人流可再成長 30-40%。

除了百貨業的精品、3C 家電、美妝是最熱銷業種，隨著房市持續走強，家具家居業者銷售表現也不俗，特力 (2908-TW) 統計，旗下線上居家購物平台特力 +(家) 購物網自 10 月上旬五倍券一開跑，全站業績攀升逾 35%，家俱類商品銷額成長高達 39.3%。

而詩肯 (6195-TW)9 月合併營收已一口氣回升至今年單月次高，並樂觀看待，營運將一路旺至明年農曆年前。

車市買氣同樣強強滾，9 月單月掛牌衝上 41133 台，月增 24.1%，年增 10.4%，回升至 6 個月來高點，更創近 16 年來同期最旺的市場紀錄，車商多表態，10 月車市有效延續 9 月買氣，全月可望繳出 4 萬台的掛牌量，至於較上月的原因在於缺車，實際上是供不應求。

整體來看，無論是零售、大型家具、汽車等三大消費市場，日前僅是受到疫情壓抑，隨著疫情趨緩，買氣快速轉熱，顯示國人的消費實力十足，第三季失落的內需缺口有望一口氣補上，第四季內需動能應可較預期更好。