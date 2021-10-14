〈百貨周慶開紅盤〉新光三越五倍券消費額高達1.5億元 推升首波業績增5%

百貨龍頭新光三越今 (14) 日指出，五倍券上路首四日全台店點合計收到 1.5 億元的五倍券，比起去年三倍券首四日收到 5000 萬元多出 2 倍，有效帶動周慶已開跑的館別業績年增達 5%，新光三越認為，在五倍券加持下，全年業績要達 800 億元的目標樂觀。

新光三越統計，目前收到最多五倍券的分店主要是台中店、台北南西店，而消費者使用五倍券購買的商品主要是化妝品、3C 用品、家用品等，有效帶動首波周慶客單價年增 5%。

除了五倍券加持，隨著本土疫情明顯趨緩，新光三越指出，目前來客數已與去年同期差不多。

新光三越第二波周年慶將由台北信義新天地於 21 日接棒開跑，四大館合計業績目標上看 60 億元，與去年持平，今年強打集結多達 1100 個品牌拚周年慶大檔，其中 30% 品牌是首次加入周年慶活動，同時，以「體驗」「社交」為核心，集結按摩、理容和健身房等服務，藉此拉長顧客停留時間。

為擴大搶食五倍券消費大餅，台北信義新天地祭出首四日限定，持數位五倍券單筆滿 5000 最高回饋 8500，還可使用台北熊好券 (響購券) 消費折抵。

此外，同樣位於台北信義區並已開打周年慶檔期的統一時代百貨台北店表示，今年因推出振興五倍券 5000 換 7000 活動，五倍券發放首五日的業績，對比去年三倍券首五日業績達 5 倍成長，並帶動客單價提升，周慶首五日家用成長逾 50%，以高單價家電成長最多，服飾、運動用品也成長超過 30%。