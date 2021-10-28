〈富邦媒展望〉估雙11業績再成長4成 董座再喊股價委屈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2021年10月28號18點23分

富邦媒 (8454-TW) 今 (28) 日宣布，雙 11 購物節將於 11 月 1 日起開跑，富邦媒總經理谷元宏表示，今年全檔期挑戰人流再成長 30-40%，業績年增 40%，將創下歷年新高；而富邦媒董事長林啟峰也再度指出，富邦媒是全球少數有獲利的電商，但股價卻在平均以下，對此感到委屈。

谷元宏指出，經過上半年本土疫情，國人越來越習慣透過電商消費，樂觀預期今年雙 11 檔期人流有望再增 30-40%，尤其第四季一向是電商傳統旺季，表現優於上半年應無虞。

momo 購物去年雙 11 單日業績達 30 億元，今年力拚再創新高，對於物流壓力，谷元宏說，由於提前展開暖身活動，將雙 11 擴展為為時約 2 周的購物節，有把握出貨較往年更順暢。

為因應雙 11 物流需求，富邦媒全台共有主倉 14 個、衛星倉 25 個，並臨時又租了 10 幾個倉儲。

另一方面，林啟峰提到，放眼全球電商界，蝦皮尚處虧損狀態，但股價有 300 多美元，南韓電商 Coupang 市值則有新台幣 1.5 兆元，國際知名電商業者基本上是沒賺錢，卻都享有高股價，這是因為每個產業本益比不一樣，「我們的股價可說是在平均以下」。

momo《雙 11 超狂購物節》將於 11 月 1 日起開跑，今年富邦媒規劃要送出 111.1 萬紅利金回饋消費者，並將超過 11 萬份達美樂披薩套餐、鮮茶道榛果摩卡、YouTube Premium 3 個月免費序號等好，以及 32 家銀行最高回饋 22% 等。