〈觀察〉非中系鋰鐵電池市場起飛 台廠養兵千日用在此時

隨著特斯拉 (TSLA-US) 宣布，全球標準續航版的平價車款導入磷酸鋰鐵 (LFP) 電池，其他大廠也跟進，業者認為，由於現今美中科技對立，中系寧德時代等大廠前往美國設廠恐有疑慮，訂單將由非中系的磷酸鋰鐵電池業者承接，屆時台系電池材料業者可望跟著市場成長。

業界表示，過往中國政府因祭出補貼政策，當地業者藉由低價搶市，掌握全球磷酸鋰鐵電池市場，且為鞏固自家供應鏈，也扶植大量的電池材料業者，包括正極、負極、隔離膜及電解液等，影響當時多家業者破產、倒閉或被整併。

以磷酸鋰鐵正極材料為例，現今非中系業者僅存兩家，包括台系的立凱 - KY(5227-TW)、日系的住友，其中，立凱 - KY 經歷多年耕耘後，今年就新增多家歐美日客戶，凸顯兩大國間的貿易戰，已為非中系業者迎來曙光。

立凱近年因中國低價競爭壓力大，因此轉向歐、美、日市場，尤其東北亞電動車客戶經歷多年合作，目前已正式進入第三期驗證，預期該客戶進入第四期後，可望正式量產，且產品生命週期預估達 15 年以上。

此外，自特斯拉成功將磷酸鋰鐵導入中國平價車款，如 Model 3、Model Y，近期由於鎳、鈷等貴金屬價格強漲，為緩解成本上漲壓力，也有意將此模式推廣至全球市場，帶動整體磷酸鋰鐵市場快速成長。

就連賓士所屬集團戴姆勒也宣示，將在入門車款導入磷酸鋰鐵電池，藉此避開三元電池價格上漲的壓力，滿足消費者更平價的需求，業者看好，未來電動車將以續航作為平價、高階價格帶的分水嶺，其中，平價或入門車款採用磷酸鋰鐵將成趨勢。

台廠除立凱 - KY 外，先前耕耘許久的碩禾 (3691-TW)、榮炭 (6555-TE)、中碳 (1723-TW)、聚和 (6509-TW) 等也可望大啖商機。