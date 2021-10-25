碳中和成趨勢 新能源產業得利？

陳子榕 2021年10月25號9點0分

鴻海 (2317-TW) 科技日，三巨頭駕著新款電動車亮相，可惜股價不給力，包括鴻海、裕隆 (2201-TW)、鴻準(2354-TW)、廣宇(2328-TW)、美琪瑪(4721-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、康普(4739-TW) 全都收黑，不過並不是 MIH 前景不看好，而是個股近期已漲多或創波段新高，股價趁利多修正。

像是 10/8 推薦的美琪瑪，股價從 114.5 元漲到 127 元，已漲逾 10%，股價型態依然維持強勢；10/15 才推薦的康普股價也漲逾 7%，康普九月營收創單月新高，目前稼動率維持高檔，今年底前鎳、鈷系材料還將分別擴產 40%、300%，在全球力推電動車政策及金屬價格續漲下，中長線營運動能強勁。

歐盟已宣布 2035 年開始禁止銷售搭載內燃機的新車，美國也規畫 2030 年電動車銷量必須佔新車銷量的 4 成，尤其最近全球能源危機升高，乾淨能源的需求呼聲越來越大。

繼中國大陸限電之後，現在印度也傳出電力岌岌可危，北方邦每天停電已達 14 小時，印度電廠平均煤炭庫存已從 12 天陡降至 4 天，日本電價也已創九個月來新高，歐洲天然氣價格更自今年以來漲了 600%，相關替代能源包括太陽能、風力發電、儲能系統近期都極為搶手。

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