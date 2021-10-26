中國國務院：2030年非化石能源消費要占25% 加快綠色低碳運輸

中國國務院周二 (26 日) 發布《2030 年前碳達峰行動方案》，目標在到 2030 年，非化石能源消費比重達到 25% 左右。

方案提出，到 2025 年，非化石能源消費比重達到 20% 左右，單位國內生產總值能源消耗比 2020 年下降 13.5%，單位國內生產總值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%，為實現碳達峰奠定堅實基礎。

依此計畫，到 2030 年，中國非化石能源消費比重達到 25% 左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比 2005 年下降 65% 以上，順利實現 2030 年前碳達峰目標。

其中，在交通運輸綠色低碳行動方面，方案提出，要加快形成綠色低碳運輸方式，確保交通運輸領域碳排放增長保持在合理區間。要積極擴大電力、氫能、天然氣、先進生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運輸領域應用。

中國預計大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統燃油汽車在新車產銷和汽車保有量中的占比，推動城市公共服務車輛電動化替代，推廣電力、氫燃料、液化天然氣動力重型貨運車輛。

到 2030 年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到 40% 左右，營運交通工具單位換算周轉量碳排放強度比 2020 年下降 9.5% 左右，國家鐵路單位換算周轉量綜合能耗比 2020 年下降 10%。陸路交通運輸石油消費力爭 2030 年前達到峰值。