〈能源盤後〉氣溫轉寒 天然氣飆漲12% WTI原油觸及7年高點後持平作收

週一 (25 日) 交易，由於天氣預報氣溫將更加寒冷，可用以取暖的天然氣期貨價格飆升近 12% 至近 3 週高點。與此同時，原油期貨價格漲跌波動，係因市場關注供應緊繃狀態以及沙國和俄國石油生產商的評論。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 62 美分或 11.7% ，收每百萬 Btu 5.898 美元，為最近月契約自 10 月 5 日以來最高收盤價。該期貨週三收盤屆期。

在經歷高於正常水準的氣溫整整一個月後，美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 預測，11 月第一週美國東南部和中西部大部分地區的氣溫將低於正常水平。施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，這點可能會提振此期間的美國取暖需求。

NOAA 上週也發布了 2021 年至 2022 年的《冬季展望》，預測美國將連續第二年發生反聖嬰現象 (La Niña) 。

「這預計將使美國南部和東部的氣溫高於正常水準，但太平洋西北部的氣溫將低於正常水準，導致冬季整體溫度高於正常水準。NOAA 的預測也提到美國西部將繼續嚴重干旱，可能導致該地區更加依賴天然氣發電，因為難以取得足夠的水供應進行水力發電。」Redmond 說。

原油期貨方面，WTI 原油期貨價格持平，而 Brent 原油期貨價格大部分時間走揚，但隨後收斂，最終小漲作收。

DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示：「隨著原油測試關鍵技術阻力位和多年高點，這種波動在意料之中。」

他提到，俄克拉何馬州庫欣儲油中心的「儲油罐可能見底，讓 WTI 原油期貨 (1-2 個月) 價差轉向極端的逆價差。但這也導致原油價差上升到可能阻止情況發展的程度，因為 WTI 原油上升至會讓庫欣庫存減緩流向墨西哥灣的程度，減緩美國原油出口並使美國原油進口量增加的水準。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格持平收在每桶 83.76 美元，但盤中高點觸及 85.41 美元，為 2014 年 10 月以來最近月期貨盤中最高價格。

根據道瓊市場數據，WTI 原油最近月期貨已見連續第九週上漲，為回溯 1983 年編製該數據迄今最長漲勢。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 46 美分或 0.5%，收每桶 85.99 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 53 美分或 0.6%，收每桶 85.17 美元，此為交易最活躍契約。

Rystad Energy 高級石油市場分析師 Louise Dickson 週一報告指出，市場一直在價格上反映「燃料需求持續上升」這一點，因為供應有限的情況下，全球庫存正逐漸耗盡。「在能源緊縮之際，疫情後返回常態的動能成為被放大到極致的看漲因素。」

「原油的上行風險是真實的，且短期內飆升到 100 美元並非不可能，因為原油成為取暖和發電的可行替代商品，尤其是亞洲地區。」

石油生產國評論

週一 WTI 原油價格一度轉跌，係因市場衡量俄國能源次長 Alexander Novak 的評論。

Novak 表示，OPEC+ 將在 11 月 4 日的會議上，同意增產 40 萬桶 / 日，符合先前達成的協議。

目前，價差持續反映出美國供應緊繃的狀況。ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，WTI 對 Brent 原油的折價已經自本月稍早的每桶 4 美元縮減至約莫 1.5 美元。

與此同時，庫欣的石油庫存繼續下降，至接近 3000 萬桶。分析師已經注意到 WTI 原油期貨的大幅溢價差 (即近月契約價格高於遠期契約價格)。

Patterson 指出，12 月交割的 WTI 原油期貨價格較 1 月 WTI 價格高 1.4 美元，為 2018 年以來最大價差，當時庫欣庫存量下降至不到 2200 萬桶的水準。若此趨勢持續下去，可能會開始對美國原油出口構成壓力。

沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲週末發表的談話被視為 OPEC + 無意增產，因為他在言談中強調了新冠疫情的衝擊仍可能會削弱近期內的需求。

「我們還沒有走出困境，我們必須小心一點，現在疫情得到控制，但不一定結束。」他說。

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