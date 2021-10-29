「缺角屋」也能完美變身 破解6種NG格局 化零為整

撰文：師慧君

大多數人買房，最重視的除了價格、地段，就是格局，更有不少人篤信風水，認為壞格局會影響主人的運勢，輕則家庭失和，重則疾厄纏身。

傳統上的好格局，先決條件就是「方正」，然而隨著都市土地越漸稀缺、建案普遍小宅化，有越來越多的新屋被規劃成以往不受歡迎的「NG 格局」，消費者受限於預算，或因為個人的特殊考量，有時不得不將就。

「格局不方正，除了源自於建商要求的戶型配置，和建築、消防法規也有很大關係。」經手許多新屋裝修的哲空間室內設計總監吳宜哲指出，同樣大小的基地，切割成許多小戶型，本來就比切割成大戶型來得困難，要考量的因素除了各戶採光，還有建築結構、開口（大門）位置、管道間配置、逃生梯與消防設備配置…… 等，因此，一層樓切割的戶數越多、房型越多元，就越容易形成畸零格局。

戶數多、房型多元 越容易形成畸零格局

吳宜哲進一步解釋，按照現行建築法規，8 層樓以上的建築必須設置 2 支以上的逃生梯，而逃生梯、消防栓等安全設備的設置，也都要符合一定的距離規範。此外，電梯廳、管道間配置，也要符合使用便利性與經濟效益。

因此，建築師必須在各種限制條件下，依建商需求規劃出最多的可售坪數，同時還要達到建商要求的各戶坪數與戶型配置（X 房 X 廳 X 衛），於是就有越來越多的 NG 格局出現在市面上。

從近幾年承接的設計案，吳宜哲也觀察到，小坪數房型委託客變、更動隔間的機率最高，大坪數就算變更隔間，幅度也不會太大，由此可見空間越小、越畸零，反而越需要花心思裝修。

6 種 NG 格局 優缺點一次解析

從風水學來看，住宅可用九宮格劃分成 9 個方位，每個方位都有其代表的意義，如果住宅格局不是正方形或長方形，就會形成「缺角」，該方位主宰的運勢就會受到影響。

不過，如前所述，想找到具有完美風水的房子並不容易。以下列舉 6 種常見的 NG 格局，並以室內設計的角度剖析各種格局的優缺點。

NG 格局一：凹字形或凸字形

此種格局雖然有缺角，但整體來看仍算方正，只要比例均衡、空間分配得宜，視覺上並不會有缺角的感覺。

較須留意的是，此種房型的凹面或凸面通常是和鄰戶或公設（如樓梯或梯廳）相連，採光面可能較少，若規劃不當，可能出現暗廳、暗房，或門對門等問題。

NG 格局二：L 形或階梯形

此種格局缺角的方位通常會有兩個以上，但個別空間獨立來看仍是方正的，因此視覺上也不會有缺角的感覺，但階梯形格局特別容易產生畸零空間，規劃上有一定難度。

這類格局的好處是，開窗面可能較多，採光和通風會比較好（也有少數案例僅有單面採光）；其次，因為空間非一直線到底，若規劃得當，有機會營造出豐富的層次感。須注意的是，縱深較深處可能採光不佳，且可能至少有 1 間衛浴無對外窗。

NG 格局三：長一字形

長一字形雖然屬於方正格局，但採光面通常僅有一面，且過於狹長，相較於前兩種 NG 格局，反而更不易規劃。若想隔出 1 房 1 廳，甚至是 2 房 1 廳，為了讓臥室擁有對外窗，勢必得犧牲客廳、廚房與衛浴空間的採光，而且有可能形成狹長走道，造成坪效的浪費。

尤須注意的是，此類格局的陽台通常只能設置在臥室外，代表洗衣、曬衣都必須經過房間，不符合正常動線。

NG 格局四：梯形或三角形

此種格局在新建案較不常見，通常是因基地本身偏向三角形、梯形或不規則形，才如此規劃。一般來說，畸零處（尖角處）通常會用做陽台或衛浴空間，較少做其他用途，因此，客廳、臥室、廚房等空間大多仍能維持方正規劃，不過還是有少數例外。

須留意的是，斜邊和三角形夾角處不易擺放家具，若想訂製收納櫃體，有一定難度，但並非完全不可行。

NG 格局五：扇形

此種格局大多出現在具有景觀的住宅，如河岸宅、海景宅，弧形部分大多配置在陽台或客廳，目的是為了讓屋主用更寬廣的視角欣賞戶外景色。

相較於三角形或梯形，扇形空間的利用度又更低，這是因為弧形面最難擺放家具或設置櫃體，開窗面積越大，浪費的坪效就會越多。其次，弧形面的天花板施工難度也相對較高，費用自然更貴。

NG 格局六：不規則形

此種格局在一般大樓極為少見，較容易出現在曾經增建的老舊公寓，或是獨棟透天，若規劃不當，很容易讓房屋變得像「迷宮」。

若能讓客廳、臥室、餐廳等主要空間保持方正，並妥善利用畸零空間，居住上沒有太大問題。惟須注意的是，應多利用裝修技巧隱藏或美化不方正的區塊，以免造成視覺上的凌亂或壓迫感。

圖：6 種不受歡迎的 NG 格局

來源：《Money 錢》170 期

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