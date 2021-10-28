資拓宏宇與雙北及桃園 推智慧交通

文．理財周刊

交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」聚焦於發揮資訊力以解決各地方政府所面臨之運輸走廊壅塞、偏鄉公共運輸偏低、交通事故損失及新科技運用與新便民服務等課題，為獎勵各地方政府提出創新的智慧運輸計畫，交通部近日假張榮發基金會國際會議中心揭曉年度優良智慧運輸計畫評鑑結果，由臺灣原生的資通訊服務公司 - 資拓宏宇協同臺北、桃園兩市擘建之智慧運輸計畫同獲評鑑「特優」之最高殊榮，另一項資拓宏宇亦參與之新北市智慧運輸計畫，獲選為「佳作」。

資拓宏宇智慧物聯部副總經理蕭偉政指出，很榮幸能參與到雙北市及桃園的得獎計畫，除了恭喜政府團隊外，亦很感謝參與的資拓宏宇同仁，稱職展現出資拓宏宇團隊擅於融合 IT/OT 技術與交通領域知識的深厚功力，亦不負自許為「服務導向公司」、致力深入理解並滿足業主需求的定位。

蕭偉政表示，三項得獎計畫個個蘊含亮點，以桃園市為例，亟欲解決觀光景區的交通壅塞問題，尤其像是每逢假日經常出現壅堵的大溪武嶺橋路段；為此資拓宏宇運用 AI 技術，偵測路口的車流流向、轉向變化，再結合號誌的即時調控，發揮顯著改善成效，連帶大幅減輕桃園市府交控人力的負荷；針對臺北市，資拓宏宇則是運用手機 App、藍牙等物聯網技術，並藉由 AI 影像辨識技術，協助視障人士安全穿越路口，並順利搭乘公車；有關新北市部份，因地緣連結臺北市，導致許多運輸廊道的交通流量皆有明顯方向性，如汐止等相關廊道，早上通往臺北、下班返回新北的流量十分龐大，因替代道路有限而經常造成壅堵，資拓宏宇借助大數據技術解決此痛點，幫助新北市政府機交通局及早收集充足資料，以利及早做出預警與因應，對於緩解交通壅塞多所助益。

資拓宏宇除擁有 Domain Knowhow 外，亦建置 IT 開發團隊及擅於交通 OT 領域的工程團隊，成為全臺罕見能匯聚多重能量的公司，因此更能針對業主關注之議題，提出有效的解決方案。展望今後，資拓宏宇將持續深根 5G、AI 等兩大技術，期望透過 V2X 應用情境設計，搭配 AI 訓練與預測能力的深化，不斷充實智慧交通服務能量，成為各縣市緊密的合作夥伴，齊力解決每一個交通難題。

來源：《理財周刊》1105 期

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