全聯併大潤發營收可望超越統一超 林敏雄：永遠要進步 不是第一名不考慮

撰文 ‧ 今周刊編輯團隊

10 月 22 日晚上 8 點多，超市之王全聯宣布收購法國歐尚集團（Auchan）及潤泰集團所持有的大潤發股權；簡單一紙新聞稿，竟牽動台灣零售市場 4 兆元產值的霸主爭奪戰。

超市之王把量販二哥納入麾下後，未來，全聯加總大潤發的年營收，有望突破 1700 億元，比超商霸主統一超的 1681 億元還要高。

這樁併購案，是全聯董事長林敏雄在台灣零售業的登頂之戰！

「永遠要進步，不是第一名不考慮。」林敏雄過去接受《今周刊》專訪時曾這麼說。對照現在，收購大潤發這步關鍵棋局，也再度印證了他要做第一名的企圖心。

擴張，一步步打造「零售帝國」

併善美的、松青，拿下大潤發跨足量販

透過快速併購、有效搶下量販通路市占率，加速追趕零售通路營收霸主統一超，是林敏雄的第一個盤算。

回顧林敏雄在 1998 年成立全聯時，就曾說過，「規模不大不小，準是玩完了。」因此，這 20 多年來，他不斷透過併購擴張版圖，從最初接手全聯社的 66 家店，到後來又陸續併購楊聯社、善美的、台北農產運銷中心超市與味全旗下的松青超市，一步步，走到台灣超市之王地位。

目前全聯門市全台已超過 1055 家，年底將有 1068 家，今年營收目標 1500 億元，全聯總經理蔡篤昌日前也喊出明年目標要超過 1100 家店，預估 2022 年營收可望挑戰 1600 億元。業界人士也指出，大潤發去年營收約為 260 億元，此併購案完成後，全聯營收甚至可能一舉衝破 1800 億元，超車超商霸主統一超台灣本業營收。

對打，強攻統一超「拚分天下」

相互利用通路「互補性」，搶食市場大餅

購併大潤發，除了能在據點數、營業規模快速躍進之外，據熟悉全聯人士指出，公司內部近年對於跨通路布局的零售趨勢早已多有研究，而在這套堪稱「全通路攻略」的規畫中，量販，是全聯的一塊重要拼圖。

這正是林敏雄此番的第二個盤算，他看準的，是超市與量販通路的「互補性」。

所謂「互補性」，首先是大潤發的門市據點位置，多數是全聯還未布局的弱區。不只要從據點分布觀察，還有積極瞄準消費者實際體驗的戰略意義。

在全聯零售版圖的登頂大計中，「實體通路不得不往電商趨近」亦是重要結論之一，不得不往電商趨近的原因，除了疫情驅動，最根本的關鍵是「量」。

全聯內部曾盤點各大零售通路可上架品項，其中超商約可提供 2500 種、超市約 1 萬種、量販約 4 萬種，但不論哪種實體通路，「就算再大的店型，可將數十萬種品項放在貨架上，但跟線上購物的上億種品項相比，都只是九牛一毛。」業者坦言，在各通路都把商品搬上雲端，消費者也習慣在線上選購的前提下，實體通路非朝電商布局不可。

「零售業虛實一定會碰在一起，兩者界線愈來愈模糊，虛擬實體化、實體虛擬化。」商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍表示，零售市場的根本核心在於產品的差異化，不論是實體或電商，消費者很現實，沒差異化只能拚價格，同樣的產品價格差不多，就只能比服務、比速度。

「戲棚下站久，就是你的。」林敏雄常對全聯員工這樣說。回首他從接下口中「黑黑臭臭」的全聯社，到如今挑戰全台全通路霸主，他不只在戲棚下站得久，更是靠著他對第一名的堅持才有機會，一步步走向台灣零售通路業的攻頂之路。

來源：《今周刊》 第 1297 期

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