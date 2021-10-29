跑馬拉松悟出配速投資法 他月入10萬提前退休

撰文：龔招健

在美商 IBM 擔任專案經理的詹英哲（外號「阿福」），2020 年開心地退休、離開職場，因為他投資股票的平均月收益已達到 10 萬元，足以支應一家四口日常的生活開銷，實現了他期待已久的財務自由，而那時他才 48 歲。

阿福大學念的是資訊工程，研究所念的是企管，畢業後就進入 IBM 台灣分公司上班，沒多久就開始投入股市，至今股齡長達 25 年，算是相當資深的股民，但前面 18 年賺少賠多，2015 年之後才開始出現轉機。

「我從小看父母跟著媒體報導買股票，耳濡目染之下自然採用相同方式，短線進出想要賺價差，卻往往事與願違。」阿福在 IBM 的工作一直很忙碌，沒有太多時間研究股票，加上聽過很多股票操作失敗而傾家蕩產的故事，他只敢用小資金進出股市，大部分收入還是存起來。

短線買賣股票賺少賠多，加上銀行定存利率越來越低，讓阿福對自己的未來充滿不確定。2015 年，他在 43 歲時開始有了中年危機，心裡想著何時才能退休？「多年來在股市短線進出，並沒有讓我累積財富，到底問題出在哪裡？」從那時候起，他大量閱讀巴菲特（Warren Buffet）等投資大師的書籍，想要尋找答案。

為了健身跑馬拉松 數年後悟出投資心法

另一方面，阿福在 40 歲那年開始跑馬拉松，初始動機是想要改善自己的健康狀況。「當時我常覺得身體疲累、精神倦怠，在 IBM 提供的員工健康檢查報告中，發現紅字項目逐年增加，於是鼓起勇氣參加公司的愛跑社，希望鍛鍊身體，消除報告上的紅字。」

IBM 愛跑社定期舉辦團練，也會揪團參加各大路跑賽事。2013 年的台北富邦馬拉松，阿福在大雨滂沱中完成人生第一場全程馬拉松（42.195 公里），初次挑戰「全馬」成功，儘管過程不輕鬆，卻讓他很有成就感。

「養成業餘跑步習慣後，我的生活作息跟著調整，開始早睡早起，每天 5 點起床，上班日清晨 6 點出門跑步運動，週末時再外加一個長距離的輕鬆慢跑，漸漸地身體變健康，精神也變好。」阿福回顧指出，這些收獲在他跑馬拉松之前是無法想像的。

阿福跑馬拉松越來越有心得，他在閱讀多本投資經典後赫然發現，投資股票和跑馬拉松的心法是相通的，「短線衝刺只會耗損體力（資金），無法撐到完賽（達成獲利目標），於是嘗試將跑馬拉松必須控制速度的心法應用於投資上，慢慢形成了自己的「配速持股」投資哲學，懂得何時該加速累積股價合理或便宜的好公司，何時該放慢累積持股的速度。

「投資就像是跑馬拉松，必須摒棄跑百米的短線思維，不必一時求快，重點是保持適當的速度，才有利於在預定時間跑完全程。」阿福以過來人經驗指出，「馬拉松跑者只要懂得選擇適合自己腳程的配速員（取英文 Pacer 的諧音，又稱「定速員」），一路追隨著他，就可以在預定時間抵達終點，投資股票的情況也類似。」

先找到適合的投資配速員 買賣有據 有助於達成目標

曾參加馬拉松比賽的人都知道，在比賽過程中，沿途會有穿著特定服裝、頭上綁著氣球的配速員，他們會跟參賽者一同起跑，並引導參賽者以穩定的速度在目標時間內完賽，這對於經驗不足或是想要超越自我的跑者都非常有幫助。

阿福表示，各個配速員會繫上顏色鮮明的氣球，身著「標明里程數與完賽時間」的服裝或布條，讓參賽者一眼就能辨別出來，並依各自需求選擇配速員。「尋求穩健報酬率的投資人或存股族，也需要先找到適合自己的投資參考指標（Benchmark）做為配速員，例如台灣 50（0050）ETF，在投資過程中參酌指標的表現，適時優化自己的投資組合。」

一般人或許認為，很多跑者都有運動型手錶，只要設定好時間，就能在比賽過程中提醒自己是否有維持適當的速度。但阿福以過來人經驗指出，不管半馬、全馬，基本上都是超過 2 小時的賽事，速度感很容易迷失，會跑得忽快忽慢，「尤其當你跑得昏天暗地，甚至跑到腳抽筋時，還要看手錶，確認自己有沒有維持速度，是很難的。」

在馬拉松比賽現場，最常見的狀況是，跑者一聽到鳴槍後，全身腎上腺素激增，加上一開始體能狀況較佳，前半段都會跑得比較快；結果一下子衝太快，半途容易腳抽筋，到了後半段就體力不支，能量耗竭，因此喪失信心，覺得自己沒辦法完成這場比賽。

不過，跑者若在起跑時就先選定適合自己的配速員，只要穩穩地跟隨其腳步，一切都會輕鬆許多，因為配速員有經過訓練、經驗豐富，會幫跑者維持適當的速度；初期幫跑者踩煞車，中期幫跑者維持速度，後期則鼓勵跑者堅持下去，讓跑者有信心達成預定的完賽時間。

阿福的經驗告訴人們，在投資的馬拉松賽道上，如果不是自己一個人悶著頭跑，還有個「配速員」在前面帶領著，做為投資績效的參考指標，心裡會踏實許多，即便跑到腳抽筋也不會驚慌（也就是遇到股災懂得如何應對），更有信心在預定時間完賽、達陣！

來源：《Money 錢》170 期

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