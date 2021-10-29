Canalys：Q3中國智慧手機市佔vivo第一 榮耀升第三

周五 (29 日) 市調機構 Canalys 發佈報告指出，2021 年第三季中國智慧手機市場基本已恢復至與去年同期差不多的水準，也比第二季的市況有所回溫，智慧手機出貨量達到 7880 萬支，年減 5%，不過與中國信通院公布的出貨量 7165.8 萬支，年增 4% 相比則有明顯不同。

Canalys 表示第三季中國智慧手機市場出貨量前三名分別為 vivo、OPPO(包含一加)，以及榮耀，數量分別為 1830 萬支、1650 萬支，以及 1420 萬支。當中讓市場驚訝的是榮耀已經重回第一集團內，市佔率從第二季的 9% 上升至第三季的 18%。

至於小米則是跌落至第四名，出貨量達 1090 萬支，主要受到零組件供應緊俏導致在中國境內市佔下滑。蘋果則是排在第五，出貨達 830 萬支。

之前 Canalys 已公布第三季全球智慧手機出貨情況，受到新冠疫情影響，全球供應零組件短缺，出貨量年減 6%。市佔率三星以 23% 穩居第一，蘋果則以 15% 的比重重回第二，小米以 14% 的市佔排在第三，至於 vivo 和 OPPO 緊追在後，均以 10% 的市佔並列第五。

Canalys 指出面對即將到來的消費旺季，如雙十一和黑色星期五，已有不少通路商倍感壓力。隨著越來越多的民眾開始參與年末促銷，加上手機的通路庫存量在第三季已經下滑，使得經銷商更無法滿足即將到來的購買旺季。因此今年智慧手機的促銷力道可能不會如往年那樣激進。

Canalys 建議為了避免民眾失望，智慧手機品牌可以應該採取「捆綁」銷售的策略，將手機與可穿戴裝置、IoT 產品等綁在一起促銷。