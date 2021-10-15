哪次不是蘋果 Counterpoint：第二季全球手機廠獲利蘋果獨佔75%

周五 (15 日) 研究機構 Counterpoint 公布第二季全球手機市場概況，從營收和獲利的角度來看，蘋果 (AAPL-US) 仍穩居全球第一。第二季，全球手機市場獲利的 75% 被蘋果拿走，總營收則有 40% 被蘋果奪下。而蘋果手機出貨量卻只占全球手機出貨量的 13%。

雖然蘋果今年第二季數據仍然不差，但與去年第四季相比已有所下滑。去年第四季時蘋果占全球總營收的 50%，獲利比重高達 86%。

不過第四季一向是蘋果新機種的出貨旺季，合理來看也應該是表現最好的一季，至於其它手機品牌廠多半策略會搶在蘋果新機推出前搶先推出自家旗艦款，因此可以在其它季度上看到縮小與蘋果之間的營運差距。

(圖片: AFP)

依出貨量計算，三星仍是全球最大手機製造商。小米 (1810-HK) 的出貨量同樣不錯，第二季時已排名第二，只是從獲利角度來看表現就沒有那麼亮眼。而這是中國手機廠的通病，以相對低價、低利潤率搶市佔，否則靠打品牌，中國手機廠在國際上恐不是蘋果、三星對手。

根據 Counterpoint 的數據顯示，第二季全球智慧型手機出貨 3.3 億支，較去年同期成長 19%，但比第一季則衰退 7%。分析指出，衰退原因主要來自零組件供應不足，以及歐、亞地區受到 COVID-19 疫情重啟或持續封鎖所影響。

