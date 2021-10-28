〈陸港盤後〉煤價再跌停拖累A股 上證下挫1.2%

周四 (28 日)A 股三大指數開低走低，動力煤期貨今天再現跌停，煤炭類股跟隨出現跌停潮，再加上權值股表現低迷，上證直逼 3500 大關。至於深證則一度表現較為支撐，盤中甚至翻紅，但受到上證下挫的拖累，最終還是加速補跌。

根據統計顯示今日 A 股共有 3377 檔個股收黑，有 120 檔跌幅超過 9%。至於成交量方面，滬深兩市成交金額達人民幣 1.1 兆元，較前一個交易日增加人民幣 309 億元，連續五個交易日達到兆元以上水準。

港股方面，美股、A 股雙雙回檔，影響恒指開低，不過港股跌勢相對有限，恒指今日跌點最多只有 150 點，多數時間在平盤附近震盪。

今日支撐港股的主要力量為網科類股，在前一個交易日大跌後，騰訊 (700-HK)、阿里巴巴(9988-HK)、美團(3690-HK) 三大權值股紛紛止跌回穩，而百度 (9888-HK)、網易(9999-HK) 也跟進收高，維持大盤不致回檔過深，恒科指則收在平盤之上。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下挫 1.23%，報 3518.42 點；科創 50 指數下滑 0.40%，報 1356.37 點；深證成指下跌 1.03%，報 14244.82 點；創業板指收黑 0.92%，報 3278.36 點。

恒生指數下滑 0.28% 點，報 25555.73 點、恒生科技指數小漲 0.06%，報 6445.17 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 71.72 億元，其中滬股通買超人民幣 45.63 億元，深股通買超人民幣 26.09 億元。

法人觀點

國盛證券認為，滬深兩市指數持續橫盤整理，各均線進入糾結情況，目前市場做多熱情不減，後市一旦選擇方向，將有可能走出關鍵行情。操作上，上證重回橫向盤整階段，因市場量能不足，之前大漲的風力、軍工等類股因缺乏資金再投入而回檔。短線投資人要留意汰弱留強，跟隨主流資金方向，在市場量能重新擴大之前，以低接高成長類股為主。

