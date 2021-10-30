比亞迪配股集資18億美元 折讓率7.8% 挫低股價1.7%

股神巴菲特多年力挺的中國電動車大廠比亞迪 (1211-HK) 正籌資 18 億美元以資助成長，引起海外交易拋售。

週五消息公布後，比亞迪港股 (1211-HK) 下跌 1.7%，遜於大盤。同日香港恆生指數下跌 0.7%、S&P 500 週五收高 0.19%。

新股發行價格為每股 273.5 港元至 279.5 港元。比亞迪港股週五收低 1.72% 至 296.6 港元，新股折讓率約 7.8%。(新股價格通常低於現行股價，以利大量出售)

在週五收低前，比亞迪週四也下跌 2.3%，此前該公司公布第三季 EPS 53 美分，遠低於分析師預期的 80 美分，該公司將此歸咎於全球晶片短缺。



全球晶片短缺問題一直困擾著汽車製造商，也令多數車廠的產量和財務預測全年均大幅波動。

儘管受困於晶片短缺，比亞迪股價本週仍上升，且今年迄今約上漲 45%，過去 12 個月漲幅約 90%。全球價值最高的車廠──特斯拉 (TSLA-US) 今年迄今約上漲 54%，過去 12 個月則上漲 165%。

現今比亞迪每年約銷售 50 萬輛車，其中 20% 為全電動車，其餘為混合動力車型。

電動車銷量上升是該股價上漲的重要原因。比亞迪第三季電動車銷量年增 83%。中國 9 月新車銷售中，電動車占比約 20%。

由於電動車銷量大增，足以讓花旗分析師 Jeff Chung 略過比亞迪第三季 EPS 遜於預期的表現，他在週四的報告仍表示對比亞迪的表現感到鼓舞，並給予其股「買進」評級，目標價 536 港元。

根據比亞迪文件，該次籌資將用於公司一般目的，這是籌資的通用語言。比亞迪的總體企業目標是製造更多電動車，而該資金將提供未來幾年電動車的成長所需。

巴菲特旗下的波克夏 (BRK. B-US) 約持有比亞迪 8% 股份。