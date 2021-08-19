日本星巴克減少食品浪費將實施折扣 部分營收捐NPO幫助貧童

日本星巴克宣布自 2021 年 8 月 23 日起，各實體店面銷售的食品在即將過期前將打折出清，日本全國的各家星巴克都會同步實施。

日本星巴克將視當天的庫存狀況，大約在閉店前的 3 小時左右，蛋糕、三明治及甜甜圈等都會打八折來銷售，目的是為了減少食品廢棄物。外食產業為減少食物浪費所採取的各種對策，也逐漸影響到價格設定。

日本星巴克首度在日本全國展開這項折扣作法，適用於實體店面，排除美食外送服務及手機 APP 的事前訂購。而各家門市也會視庫存狀況，來決定當天是否實施折扣、並調整開始時間。

此外，該公司表示，各門市產生的食品廢棄物當中、約有 15% 是過期食品。而先前也在 3 月時，於東京都、埼玉縣實施了為期一個月的實驗性銷售；有許多員工支持這項作法，也因此決定推廣到日本全國。

先前參與實驗性銷售的門市，在每天實施 2 小時的折扣下，食品廢棄量也減少了一半之多。

折扣銷售的部份營收，日本星巴克也將捐贈給當地的 NPO 法人全國孩童食堂支援中心 Musubie。這項努力除了能減少食物浪費，還能幫助日本各地的貧困孩童。

星巴克目標在 2030 年前，在全球各地要將二氧化碳和廢棄物的排放量、以及用水量減半。這回日本星巴克也是打算透過折扣作法來減少食品的廢棄量，並加強在永續方面的努力。