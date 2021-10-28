網通晶片成現今最缺短料 聯發科、瑞昱營運旺到明年

隨著居家連網需求大增，WiFi 5/6 主晶片自去年底一路缺到現在，且由於需求太強，各大廠現今交期至少還要半年以上、部分更達一年，堪稱網通晶片史上最大缺貨潮，市場看好，聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW) 在晶片漲價、客戶掃貨下，營運將一路旺到明年。

不僅網通業者大喊供應不足，連英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 今 (28) 日也坦言，現今市場需求依舊強勁，但由於網通晶片、音訊晶片非常缺貨，使 PC 供貨受限；凸顯現今兩款晶片為現今產業中的兩大「短料」，且缺貨情況未解。

業界認為，隨著 5G 滲透率逐漸攀升，民眾也跟進升級居家連網速度，加上疫情帶動居家辦公、遠距教學趨勢盛行，各地區紛紛採購網通裝置，讓網通晶片需求激增，且交期未有改善空間。

觀察現今各大廠 WiFi 主晶片交期，龍頭廠博通 (AVGO-US) 仍長達 52 周以上，幾乎與一年前相同，高通 (QCOM-US) 也要 36 周，且仍常遞延交貨，國內大廠聯發科、瑞昱也都是 26 周起跳。

市場看好，由於晶圓代工 28、40 奈米製程應用眾多，加上供給增加困難，WiFi 晶片即便取得新增產能，也難以滿足龐大需求，若以現今各大廠新增產能的時間點 2023 年推算，預期網通晶片恐還缺貨一整年。

此外，由於晶圓代工價格不斷上調，瑞昱也傳出 10 月再度向客戶反映成本，調漲 10-15%，今年以來漲幅至少 50% 以上，可望進一步推升產品銷售單價上漲，挹注獲利再創高。