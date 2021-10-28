美律Q3純益季增3倍EPS 2.2元 與立訊合資廣東廠將解散清算

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (28) 日公告財報，第三季稅後純益 4.58 億元，季增 313%、年增 16.2%，每股純益 2.2 元；前三季純益 5.9 億元，年減 20.7%，每股純益 2.84 元；美律也同步公告，與立訊合資的廣東立訊美律電子因訂單不如預期，辦理清算解散。

美律說明，2018 年因應電聲產品需求，與立訊共同投資在廣東設廠，美律持股 49%，但近年電聲市場變化快速、訂單不如預期，因此雙方共同評估後決議辦理解散清算，未來廣東廠生產功能將由美律惠州廠承接，退回的投資款可供其他營運使用；同時，美律也將上海子公司併入惠州廠，優化資源配置。

美律也公告，斥資 1.88 億元取得興能高私募股 7300 張，每股價格 25.8 元，相較興能高 (6558-TW) 今日收盤價 32.65 元，折價幅度約 21%，據了解，美律此次加碼興能高持股，藉此強化雙方合作、建立穩定策略關係，培養優質扣式電池供應商。

此外，美律也對 100% 子公司衡欣醫材進行簡易整併，藉此降低營業成本及提升經營績效與競爭力，預計 10 月 29 日完成後，衡欣醫材成消滅公司。

不過，美律第三季獲利大幅好轉，單季毛利率衝至 16%，創 9 季來新高；營利率 5.8% 也寫兩年來新高，一舉扭轉上半年本業虧損窘境，也帶動獲利表現，但前三季獲利仍較去年同期衰退。