台股險守季線回測萬七 外資中止連3買 三大法人賣超75.89億元

台股險守季線回測萬七 外資中止連三買 三大法人共賣超75.89億元。(圖：AFP)
台股險守季線回測萬七 外資中止連三買 三大法人共賣超75.89億元。(圖：AFP)

台股今 (28) 日早盤在一度衝上 17100 點，但晶圓雙雄疲弱不振，台塑四寶與金融權值股雙雙壓盤，不敵半年線反壓，下挫 32.92 點，收 17041.63 點，險守季線並回測萬七關卡。外資中止連三買、賣超 73.52 億元，三大法人共賣超 75.89 億元。

加權指數成交值增至 3144.83 億元。觀察法人籌碼變動，外資中止連三買，轉賣超 73.52 億元，自營商也轉賣超 8.07 億元，僅投信續站買方、買超 5.77 億元，三大法人共賣超 75.89 億元。

觀察電子權值股表現，儘管聯電法說會後，外資力挺並上調目標價，但市場不買單，聯電今日股價下挫 3%，收 59.8 元，晶圓代工龍頭台積電也一路處於盤下，下挫 0.66%，收 595 元，聯發科也同步小跌約 0.6%，收 936 元。

面板三虎同步跳空大漲，友達飆漲 8%，群創大漲 5.8%，彩晶也有超過 2% 的漲幅，與群創雙雙站回月線。

先前跌深的 IC 設計族群也回神，安國、智原、凱鈺強奔漲停，晶豪科飆漲近 6%，聚積、敦泰、系微、沛亨均漲逾 3%。

航運族群後繼無力，陽明漲逾 1%，長榮、萬海險守盤上；與同為運輸族群的華航、長榮航呈現兩樣情，華航大漲近半根停板，長榮航上漲超過 2%。
 

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