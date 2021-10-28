面板雙虎前三季海賺千億元 史上首見

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今(28) 日雙雙公布第三季財報，在商用需求強勁支撐、近年轉型效益浮現下，前三季稅後純益均衝破 500 億元大關，為史上首見，合計雙虎今年前三季海賺 1022.67 億元，平均開門一天就賺進 8.5 億元。

友達第三季持續調整消費性電視產品比重，降低營運受消費性面板跌價影響，單季大賺 193.1 億元，季減 1.13%、年增 567.31%，每股純益 2.03 元，累計前三季更已賺逾半個股本，純益達 506.75 億元，每股純益 5.33 元。

群創表現也不俗，第三季稅後純益達 186.02 億元，季減 13.15%、年增 1106.23%，每股純益 1.77 元，累計前三季也賺逾 500 億元，達 515.92 億元，同樣賺近半個股本，每股純益達約 4.99 元。

面板廠歷經過去幾年產業削價競爭，在疫情意外帶動下擺脫營運低谷、重拾產業榮景，合計雙虎今年前三季就大賺 1022.67 億元，為史上首見，若以一季約 60 個工作天計算，平均雙虎開門一天就賺進約 8.5 億元。

展望未來，面對第四季產業傳統淡季，雙虎認為，在商用、工控等 IT 面板需求支撐下，營運可望降低受電視等消費性面板跌價影響，估第四季出貨量、整體面板價格都將季減 1 成以內，優於外界預期。