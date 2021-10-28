林宜養率奇岩綠能 期台灣護國神山

文．鄭妤安

為因應全球暖化挑戰，世界各國持續積極發展綠能技術，儲能市場成為一大新興產業。奇岩綠能科技自 2019 年 10 月成功轉型，投身發展鋰鐵電池，以及儲能系統市場，積極整合國內產業鏈。

以晶片設計製造公司起家的奇岩，在董事長林宜養帶領下，於 2014 年 12 月進行第一次的企業轉型，轉而開發消費性電子產品及內視鏡膠囊晶片，其中又以穿戴式「電子圍巾」為研發主軸。冷熱兼具的「電子圍巾」，當初希望能夠滿足人們對於溫控的需要。產品雖然創新，大眾卻不買單，林宜養只能收起自己的滿腔熱血，更深切去認識消費市場。

體認「消費者需求」才是王道

林宜養感嘆，十年的時間，繳了將近四億多的學費。公司開發的相關電子產品，即使榮獲不少國家創新獎、發明獎，甚至遠赴國外比賽，但在用戶端仍不斷賠錢。林宜養回憶過往，「我們當初賣的東西比較傾向工業端以及實驗室的產品，所以得再多金牌有什麼用，沒有符合 User 端的需求，就是會賠錢。」

產品的創新開發，是攸關企業未來生死存亡的關鍵因素，林宜養不斷調適自身在市場中的定位，提升企業的競爭優勢。眼見全球儲能及大動力鋰鐵電池市場快速崛起，林宜養決定進行第二次的企業轉型。時至 2019 年 10 月，林宜養因獲貴人相助、強勁的資金調度能力，以及明確的方向，過去的「奇岩電子」成功跨足大動力鋰鐵電池，並正式更名為「奇岩綠能科技」。

再次轉型，林宜養認知到，「消費者需求」是開發產品的首要考量，「開發產品千萬不要挑戰消費者的習性。」他表示，現在的自己甚至會考慮到「客戶的客戶」對產品的滿意與否，「客戶也要賺錢啊，如果他的客戶滿意，整個商業模式才有辦法形成正向循環。」他以電池舉例，「我們把電池賣給客戶，即便電池做得再好，若是與客戶那邊的馬達及電控三電整合效益不好，東西一樣賣不出去。」林宜養對於過去，虛心反省，希望自己能不斷從錯誤中學習。

隨著綠能建置以及儲能系統需求，如同爬升階持續增長。林宜養看好儲能系統未來的龐大商機，奇岩綠能至今為止所開發的電池產品，不僅應用範圍寬廣，甚至能夠切入生活各層面的應用，包括機車電池、5G 通訊的電力供應，以及不同大小車輛的緊急電力救援等。

頂級工法技術 聚焦電池安全

林宜養表示，現在著手的電池產業與先前電子產業的差異在於，「電子」一出貨，責任即了結，後續不太會有意外發生的疑慮。然而「電池」出貨後，才是責任的開始。他強調，奇岩綠能安全堅實，特別注重電池的安全。

「許多市面上的儲能櫃會有燒起來的疑慮。現在的儲能櫃內部，電芯跟電芯之間併接的部分環環相扣，所以當一顆電芯壞掉，整個儲能櫃就會燒起來，就像三國演義中赤壁之戰的『火燒連環船』。」奇岩綠能為改善現有儲能櫃的安全疑慮，導入「銅線焊接工法」，「這項工法技術可以在第一顆電池出問題時，自動斷電，壞就只會壞這顆電芯，而不會做傳導，破壞整體。」林宜養接著說明，「現在這個工法只有頂級的企業公司，例如國內電動車知名品牌有在使用，我們想把這樣頂級的銅線焊接技術，以及相關的產品，帶入一般儲能的生活應用。」

一路走來，林宜養謹記前輩的九字箴言「定策略、配資源、重考核」，在坎坷的轉型之路中生存下來，「我想要勾勒出一個 Eco-system(生態系統)，整個系統包含電動車、電動巴士、儲能等，形成一個聯盟。」奇岩綠能領先開發，聚焦於電池安全，希望能挾優異的電池技術，在國內外市場搶占一席之地。

集結眾人之力 創能、儲能、節能

除此之外，奇岩綠能短中期的目標將積極發展「漁電共生」，以及整合太陽能光電團隊。在太陽能事業領域中，奇岩綠能如同建設公司般，負責 EPC 的建置 (大型工程總包公司，Engineering、Procurement、Construction)，扮演「找地、營造、媒合」的重要角色，期望能以團隊的專業，串接供給與需求，集結眾人之力，以聯盟方式「創能、儲能、節能」，共同為地球的零碳目標而努力。

而奇岩綠能的長遠計畫將回到聚焦電池及相關產品的開發。林宜養認為，電池的研發需要時間循序漸進，除了對電池的基礎安全設計外，還需要搭配 AI 的智能監控概念，「電池開發不能急，我們力求在『客戶需求』以及『電池安全』兩者之間都能做到位。」在綠能產業蔚為國際趨勢最熱絡題材之際，奇岩綠能期望能成為電池界的護國神山，帶領台灣綠能電池產業共同邁向國際。

來源：《理財周刊》1105 期

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