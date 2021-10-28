超微搶市佔祕密武器曝光

文．高適

近期美股投資氣氛隨優於預期的企業財報相繼公布，市場信心已明顯回升，激勵美股再創新高。台股也在權值龍頭台積電 (2330) 優異財報及財測提振信心後，再度創高的九月外銷訂單更一舉消除市場對台灣景氣趨緩雜音，吸引資金買盤回籠，帶動加權指數重新站回 17000 點整數關卡。美股領先創高的指標股，不僅能夠維繫市場信心，台股的供應鏈更成為盤面資金追逐焦點。

外銷訂單創高 強化台股營收底氣

經濟部數據顯示，台灣九月外銷訂單金額連續十九個月正成長衝上六二九億美元創單月歷年最高，年增率較前月放大至 25.7％。預估十月外銷訂單金額約六三○億美元～六四五億美元，較九月再成長，年增率則達 22.1％～25％，連二十紅將可順利達標，全年金額有望突破六千億美元改寫歷史新高。外銷訂單創高幾乎已為接下來台股上市櫃公司營收表現注入一劑強心針。

經濟部表示受品牌智慧型手機上市，加上新興科技需求及終端消費動態穩健，國際原物料行情維持高檔，帶動科技應用產品及傳產貨品接單表現強勁，讓各項貨品大多呈現雙位數成長。其中，資訊通信及電子產品接單較上月大幅回升，則是貢獻整體接單創高的重要功臣，而九月接單金額創新高的電子產品更是預告相關廠商營收將續增的領先指標。

半導體需求依舊強勁

受惠消費電子新品上市、年底備貨需求，以及 5G 及高速運算 (HPC) 新應用需求興起，晶圓代工、封測、記憶體、半導體通路及印刷電路板等電子產品接單均有成長，除了紓緩市場對半導體供需反轉的疑慮，也有助半導體產業延續漲升行情支撐台股維持高檔。

近期美股半導體股中最強勢的個股莫過於超微，股價在十月二十五日財報公布前領先創下歷史新高，主因在英特爾交出令市場失望的財測後，市場已將焦點轉移至超微有望取得英特爾各產品線的市占率，同時也會增加市場對台股 AMD 供應鏈未來接單增加的預期。超微是全球 HPC 晶片供應商之一，也是台灣半導體來自 HPC 需求的外銷接單的重要來源，超微在 HPC 市場持續開拓對台灣半導體產業將有絕對的加分效果。

超微追求能源效率 將加速採用先進製程

超微日前宣布在二○二五年前，將執行人工智慧 (AI) 訓練及 HPC 應用的 AMD EPYC CPU 及 AMD Instinct 加速器能源效率提升 30 倍，運算節點能源效率的提升速度必須比過去五年整個產業提升速度快 2.5 倍，並在未來五年使這些系統執行單次運算所需的電力大幅減少 97％。為達到此目標，超微就必須加速產品導入先進製程增加電晶體數目才能辦到，可預期未來對投片在台積電的先進製程需求將會更大。

超微自二○一九年第二季開始採用台積電七奈米製程量產 Zen 2 架構 CPU，相較當時英特爾十奈米晶片無法量產，14 奈米產能又擴充不及，讓超微有機會在桌機及筆電 CPU 搶奪英特爾的市佔率。超微在今上半年將 CPU 產品線全面轉換至採用台積電 EUV 七奈米製程生產的 Zen 3 架構，相較英特爾的七奈米桌機晶片 Alder Lake 將延遲至今年底才推出，超微先進製程投片速度持續領先英特爾，有利市佔率提升。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1105 期，2021.10.29 出刊。

來源：《理財周刊》1105 期

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