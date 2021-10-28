德國10月失業率降至5.4% 符合市場預期

根據德國聯邦勞工局在週四 (28 日) 公布的最新數據顯示，德國 10 月失業人數下跌幅度超過預期，失業率符合預期，表明儘管供應鏈瓶頸已經對德國企業造成的虧損，但企業似乎仍處於疫情後的招聘熱潮中。

數據顯示，經季節性調整後，德國 10 月失業人數較上個月減少了 39,000 人，至 246.6 萬人，好於市場預期的減少 20,000 人。德國 10 月失業率降至 5.4%，高於前值的 5.5%，符合市場預期。

德國聯邦勞工局局長 Detlef Scheele 表示：「儘管 10 月份的德國失業率有所改善，但與疫情爆發前相比，這一數字仍高，我們仍面臨著巨大挑戰。」

在疫情爆發前，德國的失業率為 4.9%，隨後德國在 2019 年 3 月首次實施了防疫封鎖措施。

由於新冠肺炎疫情的爆發，使得生產和運輸能力受到限制，尤其是船舶運輸、原物料供應短缺，鋼鐵、鋁、銅和木材的供應瓶頸和價格上漲尤為明顯，而汽車業的半導體晶片嚴重短缺。

根據德國工商協會 (DIHK) 先前的調查數據顯示，有高達 83% 的德國企業表示，由於訂單無法完成而出現銷售下跌的情況。有四分之一的受訪企業不得不削減生產計劃，甚至被迫暫停生產。

DIHK 外貿專家 Volker Treier 表示：「原物料的短缺和供應鏈問題正在對德國經濟造成全面性的衝擊，依目前發展，可能會使疫情後的經濟復甦進展明顯複雜化。」