富國銀行CEO：供應鏈問題有望在6到12 個月內得到解決

據報導，富國銀行 (Wells Fargo) 執行長 Charles Scharf 表示，他預期供應鏈瓶頸導致的物價上升，以及勞動力短缺情況，有望在 6 至 12 個月內得到解決。

Scharf 在接受採訪時表示，現實情況是，薪資壓力、供應鏈壓力等都會繼續導致如今看到的上漲。部分超市也已經預測了物價上漲。不過，Scharf 認為，這些都將會趨於平穩，供應鏈問題將有望在 6 到 12 個月內獲得解決。

隨著近期不少企業開始調升家用產品的價格，有許多經濟學家對於美國聯準會 (Fed) 所說的暫時性通膨抱持著懷疑的態度。

推高通膨的因素之一，是該國正在經歷的航運危機，並且已經影響到各種商品。目前許多貨櫃在仍停滯在海上，並且陸路貨運堵塞。西門子美國區執行長 Barbara Humpton 曾表示，她的供應鏈專家預計，供應鏈瓶頸將會持續到 2022 年。其他的專業人士則預測供應鏈問題需要更長的時間才能緩解。

航運貿易集團 BIMCO 的首席航運分析師 Peter Sand 表示：「我們預計供應鏈瓶頸將持續到 2023 年初，基本上，全球供應鏈目前幾乎崩潰。」

針對目前的情況，Scharf 則表示，在現階段，他擔憂供應鏈問題將會如何對企業產生影響，以及中小型企業是否將因此不敵大型企業。

Scharf 說道：「當庫存水位下降時，誰將會收到貨物，誰又不會？誰又更有能力支付上漲的薪資費用？這些都是我們必須關注並找出協助方式的問題。」