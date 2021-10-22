供應鏈問題導致運費狂漲8倍 美零售商成本恐增2230億美元

美國年底聖誕購物旺季即將到來，但是供應鏈問題仍在持續，港口堵塞嚴重，貨櫃運輸成本大增 500% 至 800%。有數據預估，美國零售商在第四季將面臨額外 2230 億美元的成本。對於消費者來說，在通膨持續的情況下，送禮支出增加，還要面臨空空如也的貨架。

距離美國購物旺季還有兩個月的時間，貨櫃港口就已經出現堵塞，勞動力短缺使得問題更加複雜。根據美國勞動部的數據顯示，8 月份有高達 430 萬美國人辭職。如今，除了原料供應短缺外，勞動力也不足，許多大型商店和零售店仍在努力填補職位和貨架的空缺。

各行各業最新財報在近期也都提到了供應鏈中斷墊高成本的問題，顯示出全球企業面臨更高的利潤壓力，消費者得從荷包掏出更多錢購買商品。

玩具協會總裁兼執行長 Steve Pasierb 表示，光是貨櫃運輸成本就大增了 500% 至 800%。對於從亞洲進口大多數庫存的玩具產業來說，有許多中小型企業已經難以承受，許多公司再也負擔不起海運運費。大型零售企業則是被迫花費更多成本來承租自己的貨櫃船，以舒緩貨運延遲的問題。

雲端運算巨頭 Salesforce 預估，在成本持續上升的情形下，美國零售商在這個購物季將額外面臨高達 2230 億美元的成本。

儘管美國總統拜登在近期呼籲美國最大的港口洛杉磯港全天候開放，以舒緩供應鏈問題，但是，供應鏈解決方案公司 Gooten 行銷長 Mark Kapczynski 表示，幾乎所有主要貨運公司，美國郵政、UPS、聯邦快遞等，都表示今年無法保證具體的交貨時間，所以消費者必須要盡可能提前購物。