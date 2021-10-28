GaN化合物半導體掀掛牌熱

蘋果 GaN 快充宣布開賣的同時，全球 GaN 快充ＩＣ設計龍頭納微及國內 GaN 射頻元件ＩＣ設計廠全訊也上市，宣告產業正式進入黃金投資期。

【文／林麗雪】

國內第三代半導體題材炒得火熱，碳化矽（SiC）概念股漲翻天，但在第三代半導體扮演更關鍵角色的氮化鎵（GaN）族群，一直是全球科技論壇上被探討最多的技術商機，但今年在台股市場上，卻未受到太多的關注。隨著全球 GaN 快充ＩＣ龍頭大廠納微半導體（Navitas）日前正式在那斯達克掛牌上市，國內首檔跨足低軌道衛星及５Ｇ毫米波基地台 GaN PA 元件的ＩＣ設計廠全訊也正式於十月二十五日掛牌上市，全球 GaN 化合物半導體掀掛牌熱，投資陣容愈來愈龐大，也預告 GaN 半導體將繼碳化矽之後，進入黃金投資年代。

納微、蘋果引爆快充商機

成立於二○一四年的納微半導體，是全球第一家 GaN 功率ＩＣ公司，也是到目前為止，全球 GaN IC 晶片出貨量最多的公司，據統計，至今年十月，納微已出貨三千萬多顆的 GaNFast 功率晶片，這些晶片且沒有出現任何故障報告，包括戴爾、亞馬遜、小米、聯想、LG、Anker、Belkin 等主要製造商生產的快速充電器設計，都出自納微。

而就在納微十月二十日於那斯達克正式掛牌上市的前一天，甫舉行完特別活動發表會的蘋果，在發表會後亦在官網悄悄上架了一款 140W USB-C 電源轉接器，根據 The Verge 報導，此為蘋果首款上架開賣的 GaN 充電器，採用的亦是納微的設計，蘋果官網並建議，將這款充電器與甫發表的十六吋 MacBook Pro 搭配使用，以充分發揮快速充電功能，大約三十分鐘即可從○％充電至五○％。

自從去年蘋果發布 iPhone 12 不再免費搭載 5W 的豆腐頭充電器之後，市場即在臆測蘋果將加速推出 GaN 快充，然一直是只聞樓梯響，不見人下來。鴨子划水多年，如今終見到蘋果 GaN 快充產品上市，勢必加速推動各項消費性電子產品的快充滲透率，明年商機爆發已指日可待，TrendForce 預估，隨著成本下降，預估至二○二五年 GaN 在整體快充領域的市場滲透率將達到五二％。

事實上，根據納微半導體公布的公司發展歷程顯示，早在二○一八年，納微就開發出全世界最小的 65W USB-PD 快充產品，台積電則在二○一八年配合加速進入 GaN 快充的量產，由於 GaN 快充的磊晶難度高，良率亦不好控制，蘋果若要推出，勢必要有相對應的供應鏈才足以供應，據了解，除台積電外，蘋果在 GaN 快充的磊晶供應廠即是富采旗下的晶成半導體，將是納微掛牌後，加速在各項快充產品導入後的最大受惠者。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2167 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》