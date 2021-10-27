大盤成功站上季線 下一步挑戰半年線 ABF載板還能追嗎?

<大盤成功站上季線 下一步挑戰半年線>

台股今日盤中震盪過後，尾盤強拉由黑翻紅，收 17074.55，上漲 40.21 點 (+0.24%)，強勢站上季線，在籌碼方面，三大法人合計買超 31.82 億元，其中外資買超 24.64 億；投信買超 1.03 億；自營商買超 6.16 億，在期貨未平倉方面，外資持續在萬七以上加碼空單，今日再增 601 口，就技術面來看，台股今日雖站上季線，但量能明顯不足，後續還有半年線以及 7 月、8 月高點連線而成的下降壓力線，這些都是台股後續的關鍵壓力點位。

< ABF 載板三雄持續強勢 欣興持續落後補漲 >

ABF 載板為 IC 載板之一，主要功能為承載 IC 晶片做為載體之用，因晶片從晶圓上用鑽石刀切下來後，再封裝在 ABF 載板之上，可連接晶片與印刷電路板 (PCB) 之間的訊號，可保護電路、固定線路與導散餘熱，為封裝製程中的關鍵零件。全球 ABF 載板的供應商，以日本的 IBIDEN 市占最高，但欣興緊追其後，差距在 1% 以內。

ABF 三雄的獲利的營收占比如下表所示，南電因 ABF 產品佔營收比重最高，獲利貢獻最大，景碩 ABF 擴充產能比例最高，成長動能最強，故今年股價漲福最大，欣興為 ABF 三雄中本益比最低，ABF 市占最高，Q3 獲利超乎預期，近期也開始落後補漲行情，載板 2022 年將有大量的新增產能，但 ABF 目前已進入超級循環，訂單能見度目前已看到 2025，而 BT 載板則是受惠 SiP／AiP 需求強勁成長， 載板廠至少在 2023 以前營運動能都將持續向上。

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