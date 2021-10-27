蔡明彰觀點：拜登救民調拼基建 綠能、網通新明星

今天報告的主題是「拜登救民調拼基建 綠能、網通新明星」。

萬寶投顧蔡明彰強調，雖然融資餘額下降，但散戶的中長線信心不減，9 月證券劃撥餘額來到 3 兆 1,648 億元，月增 395 億元，連續第 11 個月創高，代表散戶籌碼的融資餘額自 8 月起開始減少，意味大盤創下 18,034 點後，中期修正使散戶套牢而減少進出，但資金並沒有撤出，仍留在證券劃撥賬戶，只要信心恢復，散戶就會歸隊。

台股出現中期反彈才能重拾散戶信心，大盤中期反彈必須站穩季線，週三大盤攻上季線但量縮，由於季線下彎，台股站穩季線需一段時間。

下週聯準會召開 FOMC 會議，面對持續到明年通膨壓力，市場預期聯準會將正式宣佈減少購債，這對台股是一大考驗，因為台股已整理三個月，某種程度提前反應聯準會的縮表利空，可望利空出盡，此時大盤站穩季線的可能性較大。

根據金管會的報告，若聯準會縮表，將使台股明年成交量可能大幅萎縮，跌破 3,000 億元，降至 2,877 億元，比今年大減 4 成，而今年平均預估每天成交量 4,972 億元，比去年暴增近一倍。



明年台股量能是否大幅萎縮 4 成，現在難以判斷，但從現在到明年春節間，台股出現一次中期反彈的機率高，到時候再觀察成交量，如果單日最大量沒有高於今年預估平均的 4,972 億元，當然暗示 2022 年台股量能將大幅萎縮了。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股現階段量縮，是多數投資人尚未加碼，以外資為例，自 18,034 點高點來累計賣超台股 1,500 億元，但從 16,162 點低點來，只不過總計買超 180 億元。比較之下，可以知道外資仍在觀望，連外資都保守，何況散戶，台股成交量有限，容易發生題材做夢行情。

以宏達電 (2498-TW) 為首的元宇宙概念股近來狂漲，令投資人跌破眼鏡，如同臉書老闆祖克柏所說，元宇宙要等到 2022 年代末期才會商業化，臉書短期內元宇宙相關投資都看不到任何實際的獲利，所以宏達電的大漲是建立在台股缺乏成交量，做夢投機反而吸引關注。

萬寶投顧蔡明彰強調，一旦出現兩個狀況，元宇宙概念股就會打回原形。

第一，台股成交量大幅增加，外資加大買超金額，空手觀望的散戶回來，新進場的人不會再去追高漲到外太空的股票，將會鎖定低檔股，以面板雙虎友達 (2409-TW)、群創(3481-TW)，貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 為兩大族群指標。

面板雙虎及貨櫃三雄都被歸類景氣週期股，市場質疑景氣高峰過後，獲利能力回到新冠疫情之前的常態後，股價必然大受影響。因而面板雙虎自高點來腰斬，貨櫃三雄自高點來更重挫逾六成，股價最後趨於多空平衡，漲太多就回檔，跌太深就反彈，台股投資人面對聯準會縮表最擔心牽動台灣升息。

明年有把握發放高股息，而現在股價大跌後，高殖利率將是今年底到明年初台股的當紅炸子雞。面板雙虎今年 EPS 估 5 元，配息估 2.5～3 元，殖利率 15％，是一年定存 0.88％的 19 倍，貨櫃三雄今年 EPS 估 37 元以上，估配息 15 元，殖利率 17％，是 21 年的定存利息總和。

第二，發生比元宇宙更熱門的題材，新題材號召力更強。拜登總統拼經濟，挽救民調下滑，最新蓋洛普調查，拜登民調出現死亡交叉，就任 9 個月後首次反對高於支持，為何拜登民調如此快速跌落，阿富汗撤軍是原因之一，更重要是承諾的社會安全及基礎建設兩大法案，遲遲未通過。

多數拿到疫情紓困金的民眾支票已用完，急需下個活水挹注，拜登總統近日協商各方意見，本週內可望達成協議，兩大法案下週國會投票通過，這個拜登拼經濟的題材將立刻主導全球股市。

萬寶投顧蔡明彰強調，根據最新消息，原本規模 3.5 兆美元包山包海的社會安全法案，將削減至 1.7 兆美元，但提出 5,000 億美元應對氣候變化的支出計劃，成為該法案最大部分，包括擴大再生能源發電、先進能源製造、電動車免稅，及電力傳輸、能源儲存等措施，相關風力發電、太陽能能源儲存、電動車等產業，積極受惠。

5,000 億美元支出是比較意外的利多，原先規模沒那麼大，因此在刺激台股的相關概念股的力道將不小。

電動車概念股已經大漲一波，可注意漲幅落後的風電及太陽能，美國接連對中國太陽能產業實施制裁，禁止新疆生產太陽能產品，又對中國太陽能在在東南亞設廠規避關稅進行調查，因而台廠迎來轉單，聯合再生 (3576-TW)、元晶(6443-TW)、安集(6477-TW)、太極(4934-TW) 等皆證實獲得轉單。

明年 5,000 億美元氣候變化預算執行，台廠太陽能將迎來大轉機，原本 9 月要通過的 1.2 兆美元基建法案，殃及池魚遭擱置，下周也可望順利過關。

基礎建設以傳統交通項目為主，台廠最受惠是鋼鐵族群，但一者市場過於關注，籌碼較凌亂，二者市值較大迄今沒有表現。

反而基建另一個重點網路建設，大家越不注意，反而成為黑馬。美國聯邦傳播委員會以安全理由撤銷中國電信子公司在美國的經營許可，聯想對台廠網通有替代利多，週三低價網通大爆發，仲琦 (2419-TW)、兆赫(2485-TW)、建漢(3062-TW)、金寶(2312-TW)、居易(6216-TW)、合勤控(3704-TW) 等攻上漲停，網通股氣勢壓過元宇宙概念股。

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