〈聯電法說〉Q4營收續創高 明年成長將超過12%

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (27) 日召開法說，第四季毛利率可望較第三季成長，再衝破近 20 年新高，估達 37-39%，營收方面法人估將季增 2-4%，續寫新猷；聯電表示，明年產能持續滿載，價格也將向上，預估營收成長將優於產業平均值的 12%。

展望第四季，聯電預估，晶圓出貨量將季增 1-2%，ASP 以美元計價將較上季成長 1-2%，產能利用率維持 100%。

王石表示，明年 12 吋、8 吋產能維持滿載，且價格向上動能將持續，受惠 5G、電動車、物聯網等應用帶動結構性需求成長，營收展望將優於產業預估值 12%，明年會是聯電拓展更多市占率的一年。

王石認為，雖然有些終端應用需求面臨修正，但包括電動車、5G 等需求持續成長，仍有些應用缺貨，還有未被滿足的需求會補上；整體而言，有些產業庫存雖增加，但並未看到庫存修正風險，不影響明年產能利用率。

另一方面，聯電目前長約與單一客戶需求已達訂單量的三分之二，有信心維持相當高的產能利用率，王石指出，即便有些需求轉疲，也較不會受市場波動影響。

至於與美光的官司，聯電財務長劉啟東則說，目前沒有新進度，也不評論近期市場傳言，那並非事件全貌。