日月光投控營收寫三個新高 Q3衝上1506億元

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收達 537.35 億元，月增 6.51%，年增 22.33%，第三季營收 1506.65 億元，季增 18.7%，年增 22.3%，累計前三季營收 3970.61 億元，年增 21.02%；受惠 IC 封裝、測試需求強勁，加上 EMS 業務加溫，日月光投控 9 月、第三季、前三季營收同創歷史新高。

日月光投控 9 月封測營收約 303.28 億元，月減 0.7%，年增 32.7%，第三季封測營收也衝上 900 億元大關，達 900.92 億元，季增 14.1%，年增 25.4%。

展望第四季，由於各類 IC 需求仍強勁，日月光投控也看好，下半年營收將逐季向上，第四季營收將再創新高，且在價格相對友善下，整體獲利也將提升，成長動能可望延續至明年。

近來封測業雜音不少，但外資仍看好，日月光投控目前 BB(訂單出貨比) 值仍大於 1，訂單超越現有產能供應，雖然部分訂單調整，但在 5G、HPC、汽車、物聯網等趨勢帶動下，整體產能仍供不應求，明年第一季營收也可優於往年同期。

外資預計，日月光投控今年封測業務的營益率，將較去年提升 2.5-3 個百分點，拉抬整體集團營益率衝上 10.2%，為 2015 年以來首見的雙位數。