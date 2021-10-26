輝瑞CEO：預計在2022年生產40億劑新冠肺炎疫苗

全球新冠肺炎疫情至今仍未平息，輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 表示，考慮到疫苗生產不足，並且分配不平均，輝瑞預計在 2021 年疫苗將產量增加一倍至 40 億劑。

Bourla 說道：「我們大幅改變了策略。我們已經在今年投資生產了 13 億劑疫苗，但是當我們意識到現實情況時，我們進行了更多的投資，今年的疫苗產量將提高到 30 億劑，並且在明年達到 40 億劑。」

輝瑞是第一家獲得美國完整授權和認證的疫苗生產公司，不過該公司對於特定人群擴大劑量，引起部分人士批評剝奪了貧困人口施打疫苗的機會。

輝瑞此前引述相關研究顯示，在完全接種 2 劑輝瑞 BNT 疫苗後，保護力會在 4 個月後自 96% 的高點降至 84%。此外，《新英格蘭醫學雜誌》近期 2 項研究顯示，既使完成 2 劑接種作業，輝瑞 BNT 疫苗保護力仍會在 2 個月後顯著下滑。

Bourla 稱，在面對疫情導致的公共衛生威脅，加強針扮演非常關鍵的角色。輝瑞在日前也援引一項三期試驗數據稱，在接種輝瑞疫苗加強針後，對病毒的保護力將達 95.6%，且安全性良好。

美國先前已經承諾在將為全球提供超過 10 億劑新冠肺炎疫苗，目前已經有約 2 億劑疫苗運送到全球，但專家認為還需要更多的劑量。

輝瑞在日前宣布，計劃與南非的 Biovac Institute 建造一座生產中心，並預計該中心將於明年初開始運營。屆時，美國也將能夠捐贈出更多的疫苗。