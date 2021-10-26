〈元宇宙商機〉訊連擁人臉辨識關鍵技術 攜手國際大廠啖商機

全球科技巨擘催出元宇宙 (Metaverse) 新商機，其中訊連 (5203-TW) 擁人臉辨識核心關鍵技術，旗下轉投資玩美移動採用該技術，與國際大廠 Snap、Google(GOOG-US) 與臉書 (FB-US) 合作，提供結合 AR 與 AI 的人臉辨識功能，受惠臉書全力衝刺元宇宙，訊連也將大啖新商機。

訊連長期耕耘相機、播放軟體技術，「抓臉」技術一流，並開發出人臉辨識技術，成為元宇宙虛擬頭戴裝置重要軟體之一。由於未來元宇宙中，虛擬裝置必須有軟體確認使用者眼神與表情，例如現在的 HTC VIVE 就提供使用者表情套件，可讓使用者虛擬人像實際與臉部表情連動，臉書預期也將跟進，訊連的人臉辨識關鍵技術成為關鍵一環，將大啖元宇宙商機。

訊連旗下轉投資玩美移動就運用 AI 臉部特徵辨識技術，順利發展出 AI 與 AR 美妝應用，獲多家科技巨擘青睞，包含美國 Snap、Google (GOOG-US)，以及臉書，都是合作對象，其中臉書更導入該技術，在 Instagram 及 Facebook 購物服務平台上整合 AR 試妝體驗。

訊連也透過深度學習法開發更多人臉辨識系統，過去幾年已在物聯網、安控等領域大有斬獲，近期更切入金融、保險領域，推出 FInTech 解決方案。

臉書為積極發展元宇宙，第四季開始獨立分出元宇宙業務「臉書實境實驗室」，負責 AR/VR 產品、軟體與內容，正式引爆相關商機。