開發iPhone功臣稱蘋果將推出全新產品 懷疑元宇宙消費端發展潛力

當年為蘋果開發出 iPod 、iPhone 的功臣 Tony Fadell 周四 (21 日) 表示，蘋果未來 10 年內將推出全新的硬體產品線，但很可能會專注單一新品發展，他也對「元宇宙」的潛力提出質疑。

許多傳言指出蘋果 (AAPL-US) 持續研發自駕、汽車技術和擴增實境 (AR) 眼鏡，引發市場無限遐想。不過，Fadell 對這當中任何一項成為蘋果下一個突破性產品有異議，但仍認為，蘋果將嘗試推出一個重大硬體產品。

Fadell 說：「你將會看到更多像是 Air Pods 這種性質的配件，且蘋果現有產品線也有很大的升級空間。創新不僅限於新硬體或新事物，軟體和服務也涵蓋在內。」

對元宇宙看法

此外，Fadell 對近期熱議的「元宇宙」 (Metaverse) 抱持悲觀想法，他表示：「元宇宙議題在 1988 年時便出現，當時蘋果曾嘗試製作 VR 眼鏡。我對該領域仍抱持懷疑，雖然企業、工業有機會有很大的發展，但要讓消費者隨時隨地使用，非常困難。」

臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 是元宇宙忠實支持者，並宣布下周將臉書改名，全力打造元宇宙，讓人們能在虛擬實境世界中工作、遊戲和鍛煉。

此外，Fadell 還對科技快速成長引發種種道德議題提出警告，認為科技高層有責任自我監管，而不是等待政府行動。蘋果前執行長賈伯斯當年便決定不在 iTunes 商店販售 18 禁內容，儘管當時部分人士認為此舉將有利於蘋果獲利成長。