史上最大筆訂單！傳Hertz破產前下訂10萬輛特斯拉

彭博周一 (25 日) 引述知情人士報導，早在聲請破產的 4 個月前，美國汽車租賃公司 Hertz Global Holdings(HTZ-US) 就已下訂 10 萬輛特斯拉電動車，創下特斯拉有史以來最大筆訂單。

受消息激勵，繼上周五 (22 日) 登上歷史新高後，特斯拉 (TSLA-US) 周一盤前再漲逾 4%，股價接近 950 美元關卡，開盤後有望再寫新高。

知情人士表示，這筆史上最大訂單規模約 42 億美元，雖然租車公司往往會要求車商給予優惠價，但按照訂單總價來看，Hertz 所支付的價格似乎接近零售標價。

知情人士還稱，這批電動車將在未來 14 個月內交車，代表最快明年 11 月初就能在全美和歐洲部分地區的 Hertz 門市租到特斯拉 Model 3，消費者可透過特斯拉在各地建置的充電站網路進行充電，Hertz 也計畫自行打造充電基礎設施。

因新冠疫情導致租車需求大減，導致公司無法如期償還債務，Hertz 去年 5 月向法院聲請破產保護。今年 7 月正式擺脫破產後，Knighthead Capital Management 和 Certares Management 在內公司以約 28 億美元價格收購 Hertz 多數股權。

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