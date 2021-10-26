貝佐斯旗下藍色起源 計畫打造商業太空站「Orbital Reef」

貝佐斯旗下太空探索公司藍色起源 (Blue Origin) 周一（25 日）宣布打造商業太空站「Orbital Reef」計畫，提供太空產業客戶運輸、物流、居住、設備管理等服務，預計在 2025 年至 2030 年之間布署。

藍色起源表示，Orbital Reef 是一個「混合用途的商業區」，幾乎設計成與國際太空間站一樣大的可居住空間，最多可容納 10 人居住，提供太空旅客另類的款待。

Orbital Reef 太空站在地球軌道運行示意圖。(圖片來源：Blue Origin)

藍色起源將打造公共設施系統與核心船艙，並計畫運用其可重複使用的新葛倫重型運載火箭（New Glenn）將 Orbital Reef 運上太空。

Orbital Reef 計畫的主要合作夥伴是 Sierra Space，其為美國電子系統供應商內華達山脈（Sierra Nevada Corporation）的子公司，其他合作夥伴還包括波音 (BA-US)、太空基礎設施公司 Redwire Space(RDW-US) 與電子系統工程公司 Genesis Engineering。

Orbital Reef 示意圖。(圖片來源：Blue Origin)

Sierra Space 負責設計太空站內的宜居環境，並計畫使用「逐夢者號」（Dream Chaser）往返太空站之間載運貨物與人員。

Redwire Space 則負責太空站的有效負載量（payload）並建造可布署結構，值得注意的是，該公司在藍色起源宣布打造商業太空站計畫後，股價一度飆漲 40% 觸發熔斷，終場上漲 8.06% 至每股 13.14 美元。

波音則負責建造 Orbital Reef 太空站的船艙，並負責太空站的運作與維修工程，此外該公司也計畫利用其 Starliner 飛船運送太空人與貨物。

而 Genesis Engineering 將提供單人太空船系統（Single Person Spacecraft system），為一種單人太空作業船艙，被視為太空服的另一種替代品。

不過上述各公司不願透露預計對 Orbital Reef 計畫投資多少金額。藍色起源副總裁 Brent Sherwood 表示，Orbital Reef 團隊不會給出一個具體數字，說明該計畫將花費多少錢，因為財務數字觸及商業機密。

隨著科技日新月異，企業往太空發展的競爭也越來越激烈，上周由 Nanoracks、Voyager space、洛克希德馬丁公司 (LMT-US) 三家公司組成的團隊，正在計畫打造名為「星際實驗室」（Starlab）的太空站，預計在 2027 年投入使用。

星際實驗室（Starlab）太空站概念圖。(圖片來源：Nanoracks)

星際實驗室最多可以容納四名太空員，體積僅有國際太空站的三分之一。