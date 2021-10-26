〈貴金屬盤後〉通膨擔憂情緒推升 黃金突破1800美元 登近6週高點

週一 (25 日) 交易，黃金期貨價格攀升至每盎司 1800 美元以上，係因市場對通膨的擔憂情緒推升金價至 6 週以上的最高收盤價。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示：「實際利率很低，與疫情開始以來一樣低，這點有利黃金，因為通膨預期的上升速度超過了基準利率的上升。」

「利率上升趨勢似乎將持續下去，但在某個時點，如果價格壓力真的是暫時的，通膨估計將到達峰值，在這種情況下，由於利率上升和美元走強抵消了高昂但穩定的通膨預期，金價可能會見頂並開始下滑。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 10.50 美元或 0.6%，收每盎司 1806.80 美元。

根據 FactSet，此為交易最活躍契約自 9 月 14 日以來最高收盤價。

黃金上週收高 1.6%，根據道瓊市場數據，此為最活躍契約自 8 月 27 日止當週以來最大單週漲幅，且在 5 週以來拿下第四週收高。

上週五 (22 日) 交易，黃金期貨價格收高，但收盤脫離高點，係因 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的評論提高了 Fed 很快啟動削減購債行動的可能性，抵銷了黃金早盤支撐力，因為市場擔心後疫情時期的通膨上升恐削弱購買力。

儘管如此，黃金多頭認為，美元在本月初觸及高點後，近幾日一直走低，這有利於與美元掛鉤的資產價格上漲。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 報告寫道：「在 10 月初登上年度高點後，美元一直回落，隨著通膨引起的擔憂情緒在全球蔓延開來，市場也逐漸適應，意味著年初推漲美元的動能，現在也將推動其他貨幣至創新高點，那麼美元將相對受抑制，進而支撐黃金。」

ICE 美元指數週一上升 0.2%，但本月迄今下滑 0.4%。

12 月交割的白銀期貨價格上升 14 美分或近 0.6%，收每盎司 24.592 美元。

上週白銀期貨上漲 4.7%，為 5 月 7 日止當週以降最大單週漲幅。

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