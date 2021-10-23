〈貴金屬盤後〉鮑爾談話後 黃金收高但自盤中高點回落

週五 (22 日) 交易，黃金期貨價格收高，但收盤脫離高點，係因 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的評論提高了 Fed 很快啟動削減購債行動的可能性，抵銷了黃金早盤支撐力，因為市場擔心後疫情時期的通膨上升恐削弱購買力。

鮑爾週五表示，美國通膨數據上升趨勢可延續至明年，且針對消費者開始預期通膨更高所帶來的風險，央行也有所警惕。「是時候削減 Fed 每月購債 1200 億美元規模了。」他說。Fed 下回政策會議時間落在 11 月 2 日至 3 日。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，在鮑爾提及削減購債後，黃金回吐了週五早盤大部分的漲幅。

鮑爾也表示，通膨將較先前預期維持更久時間，因此，倘若通膨上升時間較預期更久，將使用貨幣工具。他認為，美國勞動市場可能持續改善，以利明年達到「就業最大化」，倘若真的達到，可能就沒有任何事能阻礙升息了。

Karnani 表示，交易者期待在削減購債後會出現升息的指示。在鮑爾發表談話後，黃金因週末的獲利了結加上技術性拋售，而自盤中高點回落。

儘管如此，「對通膨的擔憂情緒仍支撐著黃金價格。」Karnani 補充，俄羅斯央行已經升息以對抗通膨，關鍵央行包括英國央行、歐洲央行、日本央行與美國的 Fed 未來兩週都將召開政策會議。

Karnani 表示，有鑑於鮑爾週五發表的評論，「因為一切都已經說清楚了，Fed 應該不會再發布意外的消息。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 14.40 美元或 0.8%，收每盎司 1796.30 美元，盤中高點達 1815.50 美元。

根據道瓊市場數據，本週黃金收高 1.6%，為最活躍契約自 8 月 27 日止當週以來最大單週漲幅，且在 5 週以來拿下第四週收高。

12 月交割的白銀期貨價格上升 28 美分或近 1.2%，收每盎司 24.449 美元，同樣自盤中高點 24.92 美元下降。本週白銀期貨上漲 4.7%，為 5 月 7 日止當週以降最大單週漲幅。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，「有問題的物價通膨益發令人擔憂，加上美元指數本週走低，支撐了黃金和白銀價格。」黃金通常被視為對抗通膨的避險工具。

Wyckoff 表示，黃金和白銀市場「終於意識到全球通膨正在上升這一點，且這可能不僅是短暫趨勢。自 9 月下旬以來，黃金價格一直在走高，而本週白銀價格登上了 6 週高點。」

「“歷史表明，當消費者和生產者價格上漲時，貴金屬等硬資產的通膨避險性質更受青睞。」

然而，由於對全球經濟成長和通膨的擔憂 (後者有利金價)，以及殖利率上升 (削弱不孳息的貴金屬吸引力)，黃金價值自 7 月以來一直在一定範圍內波動。

10 年期公債殖利率週五自前一日的 1.674% 下降至 1.659%。ICE 美元指數下降 0.1%。

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