美財長葉倫：高通膨至明年中才會改善 目前並未失控

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周日 (24 日) 表示，美國並未失去對通貨膨脹的控制，她預計通膨水準明年下半年將恢復正常。

美國經濟復甦整體、每日新增新冠病例數正在下降、消費者支出保持強勁、9 月份失業率繼續下降—然而，在這些好消息之外，通貨膨脹率仍然高得令人擔憂。

先前公布的美國 9 月份 CPI，年增幅度達 5.4%，高於預期和 8 月的 5.3%，為 2008 年以來最大增幅。

葉倫在接受《CNN》採訪時表示，十年來最高的價格增長最終會放緩，但美國人必須等到 2022 年下半年才能看到重大變化。

她表示，通膨明年仍將保持高位，預計明年中到年底會有所改善，但人們不必擔心通膨失控。

葉倫反駁對通膨的擔憂，但重申舉債上限的問題。她表示，新的限額只會涵蓋到 12 月 3 日的政府帳單，兩黨仍需要解決這一緊迫的危機。

與葉倫整體樂觀的看法不同，被稱為「新債王」的岡拉克 (Jefferey Gundlach) 認為，美國高通膨不是暫時性的，消費者物價通膨至少在 2022 年都會保持在 4% 以上。

聯準會主席鮑爾上周五表示，美國通膨數據上升趨勢會延續至明年，而且針對消費者開始預期通膨更高所帶來的風險，聯準會也有所警惕。