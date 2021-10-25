〈台幣〉股匯遇壓盤整 力守27.9元關卡

台北股匯市今 (25) 日雙雙走軟，大盤一度跌逾百點，摜破 5 日線，新台幣兌美元匯率以 27.94 元低點開出後，隨後出現兩股力道拉鋸，匯價拉升至平盤上方，表現相對有撐，力守 27.9 元關卡。

台北匯市上周五交易轉趨冷清，外資縮手觀望，使得量能急凍，新台幣匯價走勢呈現狹幅整理格局。今天以 27.94 元開盤，貶值 3.8 分開出後，出口商伺機進場拋匯，推升匯價轉升，最高來到 27.875 元，小升 2.7 分，隨後在平盤附近徘徊。

按照美國聯準會 (Fed) 先前規劃，11 月上旬召開利率決策會議，加速縮減購債規模，以便明年有必要時能順利升息，主要因美國通膨持續飆升，若不盡早處理，恐進一步釀成及勞動力、原物料問題，甚至引發供應鏈中斷，市場近期屏息以待，外資交投狀況轉趨觀望。

隨著美股科技股走弱，亞股今天普遍開低，台股早盤也承壓，一度跌逾百點，下探 16784 點，並失守 5 日線關卡，不過，航運股回神強彈，金融及部分傳產族群也獲買盤力挺，帶動指數回到平盤下方。

觀察亞洲匯市整體表現，韓元兌美元早盤升值 0.36%，為亞幣中最強，新加坡幣也升值 0.12%，新台幣與泰銖皆小幅升值，日圓則貶值 0.26%，人民幣同步貶值 0.09%。