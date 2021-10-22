縮表+通膨亂流股債平衡基金成資金避風港 今年規模增逾3成

聯準會縮表與通膨升溫使得金融市場劇烈震盪，股債兼具的股債型基金成為資金避風港，根據投信投顧公會統計，跨國投資股債平衡組合型基金今年來的規模增幅高達 30.58%，下半年來的成漲幅度也達 10.17%。

以基金規模來說，即便 8 月以來市場震盪逆風，跨國投資股債平衡組合型基金單月規模仍維持正成長，推升整體基金規模截至 9 月底來到 1181.89 億元。

保德信投信表示，跨國投資股債平衡組合型基金因為採取股債各半的投資策略，透過多元持債與參與股市投資兩大優勢，不僅能掌握股債市場的投資契機，又因為債券部位讓基金具有攻防兼具特色，因此不論市場景氣循環走向哪一個階段，該類基金都能藉由調整股債比率來因應。

保德信多元收益組合基金經理人莊禮菡指出，近期的市場波動，主要是對於通膨的隱憂，隨著各國經濟接棒復甦，市場普遍認為聯準會縮表時間點可能落在 11 月到 12 月期間，升息則要等到 2022 年底才有可能。

但要注意的是，近期供需失衡的缺櫃塞港，以及產業供應鏈中斷現象，不僅加深通膨壓力，急速走揚的長債殖利率，亦加深逆風因子，使近期市場波動幅度擴大。

莊禮菡表示，目前全球經濟仍朝良性發展，以美股企業為例，美國第三季的企業財報可望為市場注入暖流，根據 Refinitiv 的預估，S&P500 企業第三季盈餘可望較去年成長近三成之多，顯示成熟國家已走出疫情陰霾，邁入強勁復甦，不僅將帶給企業基本面強力支撐，債券價值也將同步提升。

針對股債投資配置，法人建議，股票宜著重於成熟國家股票資產，債券配置部份則可以全球高收債為主，新興市場債為輔，並少量配置全球投資等級債，強化整體投資組合波動控管。