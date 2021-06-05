臉書禁封川普帳號至2023年

在 1 月 6 日美國國會大廈暴力事件之後，臉書加入推特等社群媒體巨頭以煽動暴力為由，暫時地封鎖美國前總統川普帳號，週五 (4 日) 臉書宣布，2023 年前都不會解除該禁令。

臉書獨立監督委員會 5 月 5 日裁定，將持續「無限期中止」川普使用 FB、IG 帳號，但臉書董事會曾表態，無限期禁言是不合適的。臉書董事會當時對臉書獨立監督委員會下通牒令，要求該單位 6 個月內給出適當的回應。

週五 (4 日) 臉書宣布，將封鎖川普帳號直到 2023 年。臉書公告中寫道：「川普禁封帳號自今年 1 月 7 日起生效直到 2023 年 1 月，而且只有在公安風險消退的情況下才可能會恢復。」

臉書全球事務負責人 Nick Clegg 稱：「鑑於導致川普禁封帳號原因的嚴重性，我們認為他的行為嚴重違反臉書的規則，根據新的執法協議，應予以最高的處罰。」

川普對此消息發表聲明：「臉書裁決是對 7500 萬支持者的侮辱，這些人在 2020 年被操縱的總統大選中為我們投票。他們不應該被允許逃脫這種審查和沉默，最終，我們會贏的。我們的國家再也不能忍受這種暴行！」

川普目前已被推特永久封殺，YouTube 也禁止川普訪問，加上，川普近期將其部落格永久關閉，有望加入另一個社交媒體平台來回歸、吸引大眾目光。

2022 年的國會期中選舉前，共和黨將角逐國會席位，川普將無法在透過社群媒體上發聲助力。然而，這意味著川普可能在 2024 年底下屆總統大選之前就能回歸臉書。

截稿前，臉書 (FB-US) 午盤上漲 1.50%，暫報每股 330.94 美元。