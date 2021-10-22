〈台股盤後〉電子重掌多頭 航運生技扯後腿小跌收16888點

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2021年10月22號15點36分

台股今 (22) 日在電子股領軍下早盤開高，盤中雖有百貨等內需族群支撐，但不敵航運、生技與塑化族群疲軟拖累，盤中翻黑後持續在平盤附近震盪，終場下跌 0.77 點、收在 16888.74 點，萬七關卡曇花一現，但仍成功守住 5 日線，成交量 2815.71 億元。

資金回流重新擁抱電子股，激勵周線上漲 107 點，周線連續三周順利收紅，包括半導體、IC 設計族群都是資金追捧重點，航運、塑化與生技相對弱勢，其中航運族群在資金提款下，終場下挫逾 3%。

權值股王台積電 (2330-TW) 開盤以 600 元開出，午盤在買單拉抬下小漲升至 602 元，終場收在 600 元；股王翻紅也讓半導體族群沾光，包括立積 (4968-TW)、義隆 (2458-TW)、智原 (3035-TW) 盤中同步攻上漲停；愛普 (6531-TW)、創意 (3443-TW) 盤中分別有 7%~8% 漲幅，新唐 (4919-TW)、凌陽 (2401-TW) 尾盤也在買單敲進下大漲逾 5%。

IC 族群中包括聚積 (3527-TW)、驊訊 (6237-TW)、宏觀 (6568-TW)、晶宏 (3141-TW)、點序 (6485-TW)、IET-KY(4971-TW) 在買單敲進下直奔漲停關門。

網通族群中的建漢 (3062-TW)、統新 (6426-TW) 盤中也在資金追捧下漲停關門，宏達電 (2498-TW) 今天以 51 原開出後，在買單追價下，爆出 25 萬多張的成交量，推升股價大漲逾 8% 終場收在 52.5 元。

航運族群今天淪為資金提款機，志信 (2611-TW)、裕民 (2606-TW)、中航 (2612-TW) 等賣壓沉重，終場下挫逾 6%，貨櫃三雄陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 終場大跌逾 4%，長榮 (2603-TW) 終場也有 3% 以上跌幅。

另外，生技類股中包括杏輝 (1734-TW) 與杏國 (4192-TW) 因新藥解盲失利，拖累股價盤中雙雙跌停。

整體而言，目前資金有逐漸回流電子股趨勢，也順勢讓抬盤勢有重新上攻動能，但要留意大盤站上萬七後，恐有套牢賣壓出籠，拖累盤勢向下震盪，短線謹慎調節漲多個股，勿貿然追價。