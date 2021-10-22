傳產倒地、半導體三雄撐盤 台股近平盤收16888點 周線連3紅

美股周四普遍收黑，台股今 (22) 日也無力上攻，一度失守 5 日線、回測 16800 點，塑化、鋼鐵、航運等傳產族群浮現賣壓，但半導體三雄奮力撐盤，二極體、IC 設計等中小型股仍獲資金點火，終場指數小跌 0.77 點，收在 16888.74 點，成交值 2815.71 億元。周線驚險守住連 3 紅，累計本周上漲 107 點。

觀察主要電子股表現，台積電早盤陷入盤整，午盤過後吸引特定買盤進駐，激勵股價重返 600 元，上漲約 0.6%；聯電同步由黑翻紅，終場小漲收 58.3 元；聯發科也扮演撐盤要角，上漲 1.4%，收 926 元，攀上近月高點。不過，台達電、大立光、宏碁等下跌 1-3%，賣壓較重。

在中國官方出手整頓下，原物料期貨價再度重挫，動力煤連續 3 天崩盤，使得原先受惠高炭價的 PVC、EG 等石化品直接跳水，塑膠股今天遭到空方狙擊，台塑領跌逾 3%，台化、南亞跌逾 1%，台聚家族也倒成一片，亞聚重挫逾 6%。化工股東鹼、和益、永光、東聯、中纖、中華化等，今天賣壓也相當沉重。

鴻海科技日發表 3 款原型電動車後，資金持續注入二極體族群，法人積極卡位德微，激勵股價一度大漲逾 9%，最高來到 265 元，改寫掛牌新高價，但尾盤漲幅收斂至 6%，強茂也站回百元關卡，尾盤漲幅縮至 1%，朋程也在盤上表現，而虹揚 - KY 則翻黑下挫逾 5%。

元宇宙題材引發熱議，科技巨擘臉書、微軟紛紛宣示搶進市場，國內大廠宏達電近期也發表首款 VR 眼鏡 VIVE Flow，搭上商機，今天在買盤追捧下，再度放量攻上漲停價 53 元，創逾 3 年新高，隨後漲停打開，收 52.5 元，成交量能爆出逾 25 萬張巨量，登上台股之冠，旗下小金雞威鋒電子同步大漲，交投熱絡。

鋼鐵股今天賣壓沉重，中鋼跌近 2%，中鴻、燁輝、彰源、海光等重摔逾 8%，中鋼構、春源、威致、新鋼、盛餘等跌勢也都很重；航運股再度跳水，貨櫃三雄下跌 3-4%，散裝股裕民、新興、中航、四維航大跌逾半根停板，唯獨遠雄港受惠吃下同業永儲貨量利多，股價逆勢收漲。